SXSW anuncia la primera tanda de artistas para su edición de 2021

El célebre festival internacional SXSW (South by Southwest), uno de los eventos artísticos más importantes del año, acaba anunciar que para 2021 el festival se efectuará de forma virtual pasando a llamarse SXSW ONLINE. Las fechas previstas serán del 16 al 20 de marzo del presente 2021.

Recordemos que el festival fue suspendido en 2020 a causa de la pandemia mundial, hecho que hizo buscar alternativas a sus organizadores a fin de evitar otra posible cancelación para 2021. El evento que viene realizándose cada primavera desde 1987 en Austin, Texas (Estados Unidos), será actualmente promocionado como la 35º edición. Su programa recogerá diversas actividades de artes diversas, como cine, medios interactivos y música básicamente.

La otra noticia que sobresale del comunicado de prensa es que el SXSW ONLINE ya ha notificado el primer cartel de artistas invitados para 2021, cuya participación estará sujeta a ciertos cambios ocasionados por las restricciones perimetrales y fronterizas provocadas por los protocolos derivados del coronavirus. Cada artista deberá intervenir desde un lugar de su país o ciudad de origen a partir del cual transmitirá en vivo su actividad. Como primicia de este año, el SXSW ONLINE incluirá una Exposición de Industrias Creativas en la que las organizaciones más punteras del cambio mundial en la industria interactiva, musical y cinematográfica, buscarán compartir sus ideas con miles de profesionales creativos de todo el mundo. Artistas como Braids, Holy Fuck, Squid, Sorry, Otoboke Beaver, Pillow Queens, Say Sue Me y algunos más, figuran entre los invitados.

De momento aquí está la lista de los participantes. Según fuentes organizativas, el cartel puede incluir ampliaciones:

AIRY (Nowon Gu, Corea Del Sur)

Alexander Biggs (Melbourne, Australia)

Alice Skye (Melbourne, Australia)

Alien Tango (Murcia, España)

Anna B Savage (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

A Place To Bury Strangers (Brooklyn, NY)

Astrid Sonne (Copenhague, Dinamarca)

Autre Monde (Dublin, Irlanda)

Baby Kahlo (Baltimore, MD)

Beans (Geelong, Australia)

Belako (Bilbao, España)

Benji Wild (Cardiff, UK, Gales)

Black Joe Lewis & The Honeybears (Austin, TX)

Rubor (Austin, TX)

Braids (Montreal, Canada)

Caiine (Manchester, UK, Inglaterra)

Campfire Social (Wrexham, UK, Gales)

Candeleros (Madrid, España)

Connie Constance (Watford, UK, Inglaterra)

Dan Bettridge (Cardiff, Reino Unido, Gales)

Daniel Casimir Y Tess Hirst (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Data Animal (Auckland, Nueva Zelanda)

Dayramir Gonzalez (Hacienda, Heights CA)

Muerte Por Mezclilla (Perth, Australia)

Didirri (Melbourne, Australia)

Dingo Bells (Porto Alegre, Brasil)

Do Nothing (Nottingham, UK, Inglaterra)

Drinking Boys And Girls Choir (Daegu, Corea Del Sur)

Ego Ella May (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

El Shirota (Ciudad De México, México)

Enno Cheng (Taipei City, Taiwán)

Enola Gay (Belfast, Irlanda)

Familia Jools (Bristol, Reino Unido, Inglaterra)

Fire Ex. (Kaohsiung, Taiwan)

Francisca Valenzuela (Santiago, Chile)

Golden Dawn Arkestra (Austin, TX)

Grrrl Gang (Yogyakarta, Indonesia)

Haepaary (Seúl, Corea Del Sur)

Hazy Sour Cherry (Tokio, Japón)

Holy Fuck (Toronto, Canadá)

Indigo Sparke (Byron Bay, Australia)

Jealous (Berlín, Alemania)

Jekyll (Blackpool, UK, Inglaterra)

Kalpee (Chaguanas, Trinidad y Tobago )

Katy J Pearson (Bristol, Reino Unido, Inglaterra)

Kee’ahn (Melbourne, Australia)

Lau.Ra (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Lilla Vargen (Ballymena, Reino Unido, Inglaterra)

Los Blenders (Ciudad De México, México)

Loshh (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Luisa E Os Alquimistas (Natal, Brasil)

The Merindas (Melbourne, Australia)

Mimi Bay (Gothenburg, Suecia)

The Mysterines (Liverpool, Reino Unido, Inglaterra)

Nané (Austin, TX)

Nanpa Básico (Bogotá, Colombia)

Nayana Iz (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Nekojam (Taipei City, Taiwán)

No Money Enterprise (Brisbane, Australia)

Noya Rao (Leeds, Reino Unido, Inglaterra)

Otoboke Beaver (Kioto, Japón)

Paul Jacobs (Montreal, Canadá)

Paupière (Montreal, Canadá)

Petite Amie (Ciudad De México, México)

Pillow Queens (Dublín, Irlanda)

Pote (París, Francia)

Purple Pilgrims (Coromandel, Nueva Zelanda)

Pva (Londres Reino Unido, Inglaterra)

Quanna (Savannah GA)

The Queendom (Atlanta GA)

Remi Burgz (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Richard Spaven (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Robocobra Quartet (Belfast, Reino Unido N. Irlanda)

Rosehip Teahouse (Cardiff, Reino Unido-Gales)

Ruido Rosa (Ciudad De México, México)

Samantha Sanchez (Miami, FL)

Say Sue Me (Busan, Corea Del Sur)

School Of X (Copenhague, Dinamarca)

Seed Ensemble (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Shannen James (Melbourne, Australia)

Sinead O’brien (Limerick, Irlanda)

Sir Woman (Austin, TX)

Lo Sentimos (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Calamar (Bristol, Reino Unido, Inglaterra)

Tebi Rex (Maynooth, Irlanda)

Teke :: Teke (Montreal, Canadá)

Tengger (Seúl, Corea Del Sur)

Tessellated (Kingston, Jamaica)

Theon Cross (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Tuyo (Curitiba, Brasil)

TV Priest (Londres, Reino Unido, Inglaterra)

Vaya Futuro (Ciudad De México México)

Virginia Wing (Manchester, Reino Unido, Inglaterra)

Vidas Vocales (Santiago, Cuba)

Walt Disco (Glasgow, Reino Unido, Escocia)

Wavy The Creator (Lagos, Nigeria)

Weird Milk (Buckingham, Reino Unido, Inglaterra)

Y2k92 (Seúl, Corea Del Sur)

Ydegirl (Copenhague, Dinamarca)

Yoshi Vintage (Flint, MI)

Los interesados pueden encontrar más información sobre el evento y su registro aquí. Según fuentes consultadas el precio del registro para este año es de 399 dólares, aunque en este momento está disponible por una tarifa con descuento de 249 dólares.