Tomavistas Extra anuncia un nuevo miniciclo veraniego en IFEMA

La segunda edición del ciclo Tomavistas Extra se inaugura el próximo 21 de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván y ya tiene tres sold out en su haber: el de ese mismo 21 de mayo, para los conciertos de Maria Arnal i Marcel Bagès y Le Parody, el del 26 de mayo con Califato 3/4 y Vera Fauna, y el del 29 de mayo para las actuaciones de Novedades Carminha y Mujeres.

Además, el festival madrileño acaba de confirmar que Joe Crepúsculo y Colectivo da Silva serán los protagonistas de la cita del 30 de mayo, en sustitución de Cupido y Confeti de Odio.

Y qué mejor manera de celebrar el éxito con el que arranca su edición primaveral que anunciando una segunda tanda de conciertos para el mes de julio. Un Tomavistas Extra de verano que se celebrará en IFEMA MADRID LIVE – La Explanada con León Benavente y Chaqueta de Chándal (23 de julio), Rufus T. Firefly y Maika Makovski (24 de julio) y Manel y McEnroe (25 de julio).

Os dejamos con el resumen de todas las fechas a continuación:

30 DE MAYO – JOE CREPÚSCULO + COLECTIVO DA SILVA

Joe Crepúsculo es una de las personalidades más destacadas de la escena alternativa nacional. Como una revolución permanente, su estilo único de guitarras acústicas y bases rítmicas del techno-pop más divertido ya es un clásico del pop nacional.

Ya hace doce años que publicó su primer trabajo ‘Supercrepus’. Y tras él, han habido ocho álbumes, un recopilatorio en el que revisaba su propio repertorio, un par de proyectos colaborativos con popes del indie nacional y centenares de kilómetros de furgoneta tocando en todas las salas y festivales del país.

Ahora presenta ‘Supercrepus II’, materializado durante la pandemia, en el que revisita los mimbres del disco que le dio visibilidad. Un disco de pop total, una guía de estilos donde caben todos los géneros imaginables pasados por el filtro de un creador que los mezcla con un mundo creativo personal y boyante.

Y este compartirá escenario con Colectivo da Silva, 7 granadinos con la rebeldía pop que busca y no encuentra, pastiche y jaleo para todas las sensibilidades. Con su primer LP ‘Vacaciones’, producido por Banin Fraile de Los Planetas, ya nos regalaban himnos como ‘Marina d’Or’, la versión del tema ‘Baby Come N Get It’ de La Zowi y un featuring con Chico Blanco ‘Alas Para Volar’.

El 2020 no les ha parado, y durante todo el año fueron regalándonos singles como el aclamado ‘Bolitas’, que forman parte de su nuevo EP ‘Amor de temporada’. Ahora, preparan su segundo álbum, previsto para octubre de 2021. Un organismo colorista dirigido por un soniquete post-yeyé que se mueve entre los espectros del lo-fi, el dulce atardecer del pop y el umbrío sonido de la psicodelia.

23 DE JULIO – LEÓN BENAVENTE + CHAQUETA DE CHÁNDAL

Nacida de la unión de cuatro de los músicos más reputados del panorama nacional, a León Benavente le dan vida Abraham Boba (voz y teclados), Eduardo Baos (bajo y sintetizadores), Luis Rodríguez (guitarra) y César Verdú (batería). Su primer y homónimo disco vio la luz en 2013 y desde entonces no han dejado de arrasar con un sonido afilado, exquisito y desbordante de matices. Como todo el buen pop.

En septiembre de 2019 llegó “Vamos a volvernos locos” (Warner Music), un segundo álbum que siguió la estela de éxitos del primero y con el que lograron ser número 1 de iTunes y el segundo disco más vendido del país. Tras más de un año sin tocar en Madrid, vuelven a la capital en el que será su tercera participación en Tomavistas. Un reencuentro inolvidable para todos y una celebración que ya se había retrasado demasiado tiempo.

Por su parte, Chaqueta de Chándal es un trío astur-catalán-argentino que, con un sorprendente primer trabajo —”Gimnasia Menor”— y tres singles, ya ha conseguido posicionarse como una de las bandas emergentes más contestatarias del panorama actual.

Con ritmos motorik, teclados lisérgicos y esencia punk, ellos mismos se definen como una mezcla entre Neu!, Los Brincos y Eskorbuto. Su último tema, ‘La Insoportable Levedad del Ser Rico’, es un nuevo trallazo en forma de single doble (junto a otra canción de título ‘Cayetana’) que mantiene su efectividad intacta. Son electrizantes y directos, pero también reflexivos y políticos, con letras donde la ironía consigue sacar una sonrisa sobre la indignación que todos arrastramos en los últimos tiempos.

24 DE JULIO – RUFUS T. FIREFLY + MAIKA MAKOVSKI

Rufus T. Firefly, la banda de Aranjuez liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro, se ha convertido en una banda de culto dentro del panorama independiente nacional gracias a su sonido honesto y sofisticado y un imperturbable recorrido a lo largo de los últimos años.

Rock, pop, psicodelia… su música es un cocktail único lleno de texturas altamente adictivas. Y ya lo demostraban en su primer álbum, ‘Magnolia’ (2017), un alegato en defensa del arte, el amor y la naturaleza, que continuaron con ‘Loto’ (2018), tan ambicioso y arriesgado como el anterior.

Tras tres años de continuada gira por España (y México, y Chile…), ahora se encuentran preparando un nuevo trabajo que saldrá en otoño, con algún adelanto en verano. Lo que es una muy buena noticia. Pero lo es más el hecho de que gran parte de este disco será presentado por primera vez en Tomavistas Extra 2021, en una actuación muy especial e irrepetible.

Ese mismo día podremos disfrutar del nuevo —y quinto— disco de Maika Makovski, músico, actriz, artista visual, compositora y ahora también conductora del programa musical La Hora Musa.

Con apenas 20 años debutó con ‘Kradiaw’ (2005), un primer álbum que le llevó a tocar con artistas como Howe Gelb o The Jayhawks. Más adelante, John Parish produjo ‘MaikaMakovski’ (2010), después llegó ‘Thank You For The Boots’ (2012) y ‘Chinook Wind’ (2016).

El próximo 28 de mayo sacará su nuevo álbum, ‘MKMK’, del que ya conocemos dos singles adelanto: ‘Reaching Out to You’ y ‘Live in a Boat’, que le llevan a explorar caminos muy directos de rock, glam y psicodelia y que podremos disfrutar en un explosivo directo junto a una banda espectacular en Tomavistas Extra.

25 DE JULIO – MANEL + MCENROE

Hablar de Manel es hablar de la única banda en la historia que ha conseguido alcanzar en cuatro ocasiones consecutivas el número 1 de la Lista Oficial de Ventas española con discos en catalán. Su pop con toques folk consiguió derribar prejuicios y barreras, aupándolos como uno de los grupos más importantes de la escena nacional con suma naturalidad.

En su último álbum, “Per la bona gent” (2019), combinaban tradición y electrónica, abriendo las fronteras de su pop al hip hop, el R&B, los sintetizadores y todo aquello que se pueda imaginar, y con el que han estado más de un año girando con éxito en estos tiempos tan complicados. Ahora publican “L’amant Valalta”, un EP que conjuga todo lo bueno que tenía su último disco pero con una eficacia mucho más inmediata, y que presentarán en exclusiva en Tomavistas Extra.

Con seis aclamados discos a sus espaldas, McEnroe son una de esas bandas de culto para una inmensa (cada vez, más) minoría. No cabe duda de que la historia del pop español ya tiene reservado un lugar predilecto para esta banda de Getxo, liderada por Ricardo Lezón, que lleva dos décadas abriéndose camino poco a poco, sin prisa pero sin pausa.

En Tomavistas Extra presentarán su último trabajo, “La Distancia” editado en 2019 por Subterfuge Records. Nueve canciones de amor, porque en McEnroe siempre son canciones de amor: al padre, al amigo, al hijo, a la naturaleza, a quien amas… Es en ese estado, el amor, en el que la distancia se disuelve, desaparece. Pop independiente en mayúsculas, para escuchar con los cinco sentidos y apreciar la inmensidad de sus matices.