Visor Fest confirma a James para cerrar su cartel para 2022

Fechas

16 y 17 de septiembre de 2022

¿Por qué es noticia?

La cita nacional con la música de los 80 y los 90 cambia de sede a La Fica, en Murcia, y añade a James a un cartel donde ya aparecían grandes nombres como The Waterboys, Teenage Fanclub, Mudhoney, New Model Army, The Posies, Lagartija Nick y Australian Blonde.

Siempre cuidando su peculiar identidad de festival boutique, con aforo reducido y con un formato más cercano a los directos en salas que a los habituales en macrofestivales -esto es: conciertos completos, sin solapamientos, con un sonido impecable al aire libre- Visor Fest promete ser una de las sensaciones musicales del próximo año. No hay mejor noticia para un 2022 en el que todos esperamos reencontrarnos por fin con la música en directo tal y como la vivíamos en tiempos pre-pandémicos.

Venta de entradas

Las entradas para la nueva sede se encuentran disponibles a través de este enlace, con un fantástico precio promocional de tan solo 39 euros para un primer cupo limitado de abonos. Los abonos adquiridos anteriormente serán válidos para el nuevo recinto.

Cartel del Visor Fest 2022

