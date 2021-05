Filmin estrenará “Mystify. Tras el cantante de INXS” sobre la vida de Michael Hutchence

Filmin estrena el próximo 27 de mayo Mystify. Tras el cantante de INXS, documental musical sobre la figura de Michael Hutchence, “el rockero salvaje”, sin duda uno de los cantantes más populares y exitosos de los años 80. La película se centra en su carrera musical y mediática, la relación que mantuvo con sus amantes (entre ellas celebridades como Kylie Minogue o Helena Christensen) y su trágico final, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en un hotel de Sidney. Apenas tenía 37 años.



La película, que sorprende por la intimidad del retrato, está escrita y dirigida por Richard Lowenstein, quien dirigió 20 videoclips de INXS entre 1984 y 1993 y mantuvo una estrecha amistad con Hutchence. “Habían pasado 10 o 15 años desde su muerte, y no había ninguna película, ningún libro, nada que hablara del Michael que yo había conocido“, recuerda Lowenstein, que ha querido rendir tributo a su amigo con una obra que, no obstante, no considera hagiográfica: “No creo que sea una película solo para los fans. Intentamos ser lo más objetivos posible y creo que lo hemos logrado“. Lowenstein, que ha contado con declaraciones exclusivas de algunas de las personas más cercanas a Hutchence, como Kylie Minogue o Patricia Hutchence, madre del cantante, describe a su amigo como “una persona muy esquiva, incluso para sí mismo. Ni las personas que mejor le conocían pueden adivinar qué estaría haciendo hoy“.



En Mystify. Tras el cantante de INXS suenan los temas más conocidos de la banda, como Never Tear Us Apart y Need You Tonight. Ha pasado por los festivales de Tribeca y Londres y recibió tres nominaciones en los Premios del Cine Australiano.