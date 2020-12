Finalizada la primera fase del ensayo clínico promovido por Primavera Sound para la realización de conciertos sin distancia social

El ensayo clínico PRIMACOV ya es un hecho. La primera fase del estudio tuvo lugar el pasado sábado 12 de diciembre en la sala Apolo: 1.042 personas participaron en este estudio sobre la realización de un concierto sin distancia social y de forma totalmente segura. Todas ellas se realizaron previamente tests rápidos de antígenos (junto a una PCR) cuyo resultado en 15 minutos determinaba su acceso a la sala, y es que precisamente ese era el objetivo de este estudio: validar los tests como herramienta extremadamente útil para poder realizar cualquier tipo de eventos, ya sean musicales o no, sin distancia social.

Este éxito de participación y organización, no obstante, no está todavía completado: es necesario que las 1.042 personas que formaron parte tanto del grupo de control como de las que accedieron a la sala acudan el próximo domingo 20 de diciembre a realizarse una nueva PCR para que los resultados sean plenamente válidos.

Este ensayo clínico, aprobado por las autoridades sanitarias y promovido por Primavera Sound junto a la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas y el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), forma parte del proyecto Back On Track.

Como los resultados de este ensayo, que se conocerán a mediados de enero de 2021, pueden ser extraordinariamente útiles para que muchos sectores retomen su actividad con normalidad, ya se han sumado a Back On Track patronos como Last Tour, Live Nation, Apolo, Brunch-In, Universal Music Group, GTS, Sony Music, Cruïlla, Razzmatazz, BBF, Jägermeister, SGAE, Madness Live, Palau Sant Jordi (BSM), Vampire Studio, Sala Zero, Palm Fest, Ticketmaster, ReCup, The Wild Seeds, Taller de Músics, colaboradores como Fundació Banc Sabadell y el apoyo del Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya a través del ICUB y el ICEC.

¿Qué os parece esta iniciativa y qué esperáis de la misma?