Finn Wolfhard abre una nueva etapa musical con su álbum «Fire From The Hip» y el vibrante single “I’ll Let You Finish”

Finn Wolfhard vuelve a poner el foco en su faceta musical con el anuncio de Fire From The Hip, su segundo álbum en solitario, previsto para el 10 de julio. Un trabajo que, según adelanta el propio artista, supone un paso adelante en su sonido, expandiendo sus raíces indie-rock hacia territorios más amplios y dinámicos. Como carta de presentación, el actor y músico comparte el single “I’ll Let You Finish”, un tema energético que marca el tono de esta nueva etapa.

El corte arranca con un riff de guitarra de aroma indie antes de que Wolfhard entre con una interpretación vocal relajada y carismática, creciendo en intensidad cuando irrumpen las baterías. En el estribillo, canta “Tienes el dinero, cariño / Yo tengo el tiempo / Quieres salir a bailar cada noche”, una declaración que captura el espíritu despreocupado y luminoso del tema. El álbum, grabado el pasado febrero, explora ideas de memoria cultural, humor y reflexión, con influencias claras del rock de los 60 y 70, desde Exile On Main Street hasta Beggars Banquet de The Rolling Stones.

El propio artista reconoce que este disco nace de un momento vital muy particular: “Crecí en una época increíble para la cultura pop, por supuesto que mi música está influenciada por esos eventos que viví”, explica. También subraya el peso emocional del proceso creativo: “Nunca olvidaré grabar este álbum. Fue una experiencia muy especial, rodeado de amigos cuya creatividad ayudó a dar forma al disco”.

La trayectoria musical de Wolfhard no es nueva: antes de lanzarse en solitario, lideró Calpurnia y formó parte del dúo The Aubreys. Su pasión por la música le llevó incluso a instalar un estudio en casa para grabar a diario, inspirado por sus héroes The Beatles y su imaginario cinematográfico. En paralelo, ha vivido un cierre emocional con el final de Stranger Things, ha dirigido el primer videoclip oficial de “Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” de George Harrison, y se prepara para festivales como Lollapalooza y Osheaga.

Con Fire From The Hip, Finn Wolfhard parece decidido a consolidar su voz propia dentro del indie contemporáneo, apoyándose en la nostalgia, la colaboración y un sonido más ambicioso.

La evolución de Finn Wolfhard, de joven promesa a creador inquieto que redefine su camino artístico

A lo largo de la última década, Finn Wolfhard ha construido una carrera sorprendentemente diversa. Tras saltar a la fama mundial con Stranger Things, el canadiense aprovechó la visibilidad para impulsar su pasión por la música, primero con Calpurnia, donde debutó con el EP Scout, y después con The Aubreys, proyecto con el que publicó trabajos como Soda & Pie o Karaoke Alone. En 2025 lanzó su primer álbum en solitario, Happy Birthday, que le llevó de gira por Estados Unidos y a un sold out en Londres. Paralelamente, ha dirigido videoclips, actuado en cine y televisión y participado en grandes festivales. Con Fire From The Hip, Wolfhard reafirma su voluntad de crecer como compositor y creador multidisciplinar, abriendo una etapa más madura y personal en su trayectoria.

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