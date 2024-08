Finneas anuncia su segundo álbum en solitario “For Cryin’ Out Loud!”

Finneas, conocido por ser el hermano mayor y productor de Billie Eilish, ha anunciado su segundo álbum en solitario titulado For Cryin’ Out Loud!, que se lanzará el 4 de octubre a través de Interscope.

El álbum está encabezado por su tema principal, cuyo video ya está disponible, y sigue a su debut en solitario de 2021, Optimist.

Entre sus propios proyectos, Finneas ha producido y coescrito la canción Hit Me Hard and Soft de su hermana, con quien ha ganado los premios Grammy 2024 por Canción del Año y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por el sencillo de la película Barbie What Was I Made For?

Tracklist de Finneas – For Cryin’ Out Loud!

01 Starfucker

02 What’s It Gonna Take to Break Your Heart?

03 Cleats

04 Little Window

05 2001

06 Same Old Story

07 Sweet Cherries

08 For Cryin’ Out Loud!

09 Family Feud

10 Lotus Eater

