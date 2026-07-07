Fiona Apple vuelve a la carga con una nueva composición, esta vez pensada para la televisión: la cantautora firma la música de la secuencia de títulos de Lucky, la esperada miniserie de Anya Taylor-Joy que Apple TV estrena el 15 de julio. Se trata de una pieza original coproducida junto a Amy Aileen Wood, batería y colaboradora habitual de Apple y cuya esposa, Cassie Pappas, es co-showrunner de la serie.

Una elección muy personal de Taylor-Joy

Taylor-Joy, que además de protagonizar Lucky ejerce como productora ejecutiva, explicó al medio italiano Movieplayer.it que buscaba algo muy concreto para acompañar la cabecera: quería que la música fuera «mayoritariamente centrada en artistas femeninas y con cierto filo rock». Su elección, dijo, fue «la leyenda, Fiona Apple», y confesó que su yo adolescente estaba gritando por dentro al confirmarlo. Sobre la voz de Apple, añadió: «Creo que su voz es una descripción perfecta de esta serie. Hay un timbre, una crudeza y una aspereza que ejemplifican perfectamente el tono del show».

Su compañero de reparto Timothy Olyphant coincidió en el impacto de escuchar a Apple sobre los títulos de crédito del primer episodio, describiendo la sensación como la certeza inmediata de que la serie iba a funcionar.

¿Qué es «Lucky» y por qué es una de las series del verano?

Lucky está basada en la novela homónima de 2021 de Marissa Stapley (elegida por el club de lectura de Reese Witherspoon) y sigue a una expresa de la estafa que se ve obligada a volver a las andadas para conseguir su libertad, perseguida tanto por el FBI como por un jefe criminal. El reparto incluye también a Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor y Drew Starkey, con Witherspoon entre los productores ejecutivos a través de Hello Sunshine. La serie constará de siete episodios: los dos primeros se estrenan juntos el 15 de julio, y el resto llegarán semanalmente hasta el cierre el 19 de agosto.

Dos trayectorias que se cruzan en la pantalla

Para Anya Taylor-Joy, Lucky supone su regreso a la televisión desde su papel protagonista en The Queen’s Gambit (2020), la miniserie que la catapultó a la fama mundial y le valió un Globo de Oro. Desde entonces ha alternado el cine de autor (The Menu, Emma) con grandes producciones de estudio, incluida su incorporación a la saga Mad Max como protagonista de Furiosa (2024) y su papel de Alia Atreides en la trilogía de Dune, cuya tercera entrega llega en diciembre.

Fiona Apple, por su parte, lleva más de tres décadas construyendo una de las discografías más singulares y aclamadas por la crítica del pop alternativo estadounidense, desde su debut Tidal (1996) hasta el celebrado Fetch The Bolt Cutters (2020), que arrasó en las listas de mejores discos del año. Aunque no es la primera vez que su música se cruza con el audiovisual (su tema «Criminal» definió buena parte de la estética de los 90, y ya había compuesto para cine y televisión en el pasado), sí es su trabajo más visible en este terreno en los últimos años. Llega a este proyecto tras un año prolífico marcado por colaboraciones como su reciente aportación a «Need It» de Cara Delevingne y su single propio «Pretrial (Let Her Go Home)».

▶ «Lucky» (cabecera musical de Fiona Apple) — Apple TV | 15 de julio de 2026

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