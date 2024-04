“Five More Flowers”: La primavera musical de Woods

En un movimiento que nos ha pillado por sorpresa, Woods ha florecido en esta primavera con un nuevo EP, Five More Flowers, una continuación de su aclamado álbum Perennial. Este lanzamiento repetino llegó a las plataformas digitales el 1 de abril, con lo cual algunos fans se preguntaron si se trataba de una broma de April’s Fool, pero afortunadamente se hizo realidad.

El EP cuenta con cinco pistas que reflejan la esencia de Woods: un sonido de pop resplandeciente que ha sido el sello de la banda durante casi dos décadas. El sencillo principal, Lay With Luck, destaca por su melodía cautivadora y letras introspectivas.





Woods: La Sinfonía Folk que Brota desde Brooklyn

La banda Woods, originaria de Brooklyn, Nueva York, ha sido una voz distintiva en el folk rock desde su formación en 2005. Con un sonido que entrelaza lo psicodélico y lo pastoral, han cultivado un estilo único que les ha ganado un lugar especial en el corazón de sus seguidores. A lo largo de los años, Woods ha lanzado una impresionante discografía que incluye álbumes como Songs of Shame, City Sun Eater in the River of Light y su más reciente joya, Perennial. Cada álbum es una exploración de melodías y texturas que reflejan la evolución constante de la banda.



Si quieres saber más sobre ellos, puedes explorar su discografía a través de su playlist oficial en Spotify. Con una selección de sus más grandes éxitos, esta playlist es una puerta de entrada al corazón musical de la banda. Desde sus melodías folk psicodélicas hasta sus experimentos más recientes, cada canción es una muestra de su evolución y maestría. No esperes más para disfrutar de la experiencia completa de Woods.