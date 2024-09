FKA Twigs anuncia su nuevo disco “EUSEXUA” con fecha de lanzamiento

FKA Twigs, cuyo nombre real es Tahliah Debrett Barnett, ha anunciado oficialmente su nuevo álbum EUSEXUA, que se lanzará el 13 de septiembre. La cantante reveló la noticia en redes sociales tras haber presentado el álbum completo a sus fans en Nueva York el mes pasado. En un video adjunto a su publicación, FKA Twigs baila en una habitación vacía mientras varias personas describen lo que EUSEXUA significa para ellas, con respuestas que van desde “justo antes de un orgasmo” hasta “ten confianza en tu cuerpo”.

Curiosamente, FKA Twigs no define lo que la palabra significa para ella, sino que plantea la pregunta “¿qué es eusexua para ti?” a sus seguidores. También compartió un enlace a la página web de EUSEXUA, donde los visitantes pueden registrarse para recibir actualizaciones, aunque no tendrán acceso inmediato.

EUSEXUA será el primer álbum de FKA Twigs desde Magdalene en 2019 y su primera colección de música desde el mixtape Caprisongs de 2022. A principios de este año, lanzó nuevo material a través del dueto con Two Shell, Talk To Me. La artista mencionó que, aunque las canciones no serán de techno, están inspiradas en un viaje a Praga donde se enamoró del género. El año pasado, confirmó que estaba reescribiendo el álbum desde cero después de que un hacker filtrara decenas de demos.