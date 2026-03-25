FKA Twigs demanda a The Twigs por una disputa de marca y un supuesto intento de “pago millonario”

La batalla legal entre artistas con nombres similares no es nueva, pero pocas veces llega con tanta contundencia como la demanda que enfrenta ahora a FKA Twigs con la banda The Twigs. La artista británica, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, ha presentado una demanda en la que acusa al dúo formado por las hermanas Laura y Linda Good de intentar bloquear el uso de su alias y de exigirle un “pago de siete cifras” para resolver el conflicto.
Según la documentación presentada, Barnett asegura que las hermanas Good llevan más de una década al tanto de su carrera como FKA Twigs, y que ya en 2013 se pusieron en contacto con ella para advertirle de una posible “confusión” entre ambos nombres. La artista afirma que, en un intento de resolver la situación de forma amistosa, llegó a ofrecerles 15.000 dólares para que ambas identidades musicales pudieran coexistir, pero la propuesta fue rechazada.
La demanda sostiene que, en 2024, The Twigs enviaron varias cartas de cese y desistimiento con el objetivo de “armar reclamaciones de marca infundadas y sin mérito”, además de amenazar con acciones legales para impedir que Barnett siguiera utilizando su nombre artístico. En el texto, la cantante subraya que es “inconcebible” que el público pueda confundir a ambas formaciones, señalando que ella acumula millones de oyentes mensuales y cientos de millones de visualizaciones, mientras que el dúo estadounidense mantiene una presencia mínima en plataformas.
Barnett también denuncia que The Twigs habrían llegado a “amenazar con solicitar una orden judicial que le impidiera usar su nombre artístico, además de exigir un pago millonario para retirar sus supuestas reclamaciones”. Por ello, ha solicitado un juicio con jurado para determinar los derechos sobre la marca FKA Twigs.
Ni Barnett ni The Twigs han respondido por ahora a las peticiones de comentarios. Mientras tanto, la artista continúa en un momento creativo sólido tras la publicación de sus álbumes EUSEXUA y EUSEXUA Afterglow, ambos muy bien recibidos por la crítica.
FKA Twigs, una carrera marcada por la reinvención constante y el riesgo artístico
La trayectoria de FKA Twigs es una de las más singulares del pop experimental contemporáneo. Desde sus primeros EPs hasta su debut LP1, la artista británica ha construido un universo propio donde conviven el R&B futurista, la electrónica minimalista y una estética visual profundamente cuidada. Con Magdalene, consolidó su reputación como una creadora inquieta, capaz de convertir la vulnerabilidad en una fuerza expresiva. Su reciente etapa con EUSEXUA y EUSEXUA Afterglow ha reforzado su interés por explorar nuevas texturas sonoras y narrativas íntimas, manteniendo siempre un pie en la vanguardia. A lo largo de su carrera, Twigs ha colaborado con figuras como Arca, The Weeknd o Pa Salieu, demostrando una versatilidad que la sitúa entre las artistas más influyentes de su generación. Su evolución constante confirma que su obra no entiende de límites y que cada nuevo proyecto abre una puerta distinta hacia su imaginario.
