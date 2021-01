FKA Twigs lanza su nuevo single “Don’t Judge Me”

La rapera británica FKA Twigs (Tahliah Barnett) publicó ayer su nueva canción Don’t Judge Me en la que también colaboran el rapero Headie One y el productor Fred Again. Asimismo, el tema, su primer single en solitario desde que en 2019 lanzara su segundo álbum de estudio Magdalene, también cuenta con un videoclip dirigido por Emmanuel Adjei, quien ha trabajado con otras grandes cantantes como Madonna o Beyoncé. En este sentido, en el vídeo, que por momentos parece una película de terror, aparece Barnett cantando en una habitación vacía y One paseando por las calles, además de otros personajes relevantes como la modelo Kukua Williams, el poeta y músico Benjamin Zephaniah o la bailarina Lisa Elde, entre otros.

Puedes ver el videoclip de la canción a continuación.

FKA TWIGS – DON’T JUDGE ME

Don’t Judge Me es una ampliación de otra colaboración conjunta entre estos tres artistas, aunque en este caso encabezada por Headie One. Concretamente, se trata de corte Judge Me (Interlude), incluido en el mixtape GANG, que el rapero publicó el año pasado.

Cabe recordar que hace alrededor de un par de meses FKA Twigs indicó que tiene ya un nuevo disco preparado que había compuesto durante el confinamiento y que cuenta con la ayuda de el productor español El Guincho, que ha trabajado, entre otros grandes trabajos, en El Mal Querer de Rosalía.