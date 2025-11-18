FKA twigs vuelve a bailar con furia en «Hard»

La artista británica FKA twigs ha estrenado el videoclip de Hard, uno de los cortes más intensos de su nuevo álbum Eusexua Afterglow. El clip, dirigido por Jordan Hemingway y coreografiado por James Vu Anh Pham, muestra a twigs liderando un grupo de bailarines en un paisaje árido, con una estética en blanco y negro que potencia la crudeza de la propuesta. La pieza no es solo un despliegue visual: es también un regreso a sus raíces como bailarina, un gesto que la propia twigs describió como sanador para “mi yo más joven”.

Eusexua Afterglow, publicado apenas diez meses después de Eusexua, funciona como una continuación y expansión del universo sonoro que twigs inauguró a principios de 2025. El álbum es un testamento de pop experimental que intensifica los beats techno y la energía carnal de su predecesor. Inspirado en sus experiencias en la escena rave de Praga, el disco busca capturar la sensación de prolongar la euforia del club en las horas posteriores, con temas como Love Crimes y Sushi que mezclan sensualidad y brutalidad sonora.

La artista ya había adelantado este proyecto con otros vídeos dirigidos por Hemingway, como Predictable Girl y Cheap Hotel, consolidando una narrativa audiovisual coherente y arriesgada. Con Hard, twigs reafirma su capacidad de convertir cada lanzamiento en un acontecimiento cultural, donde música, danza y estética se funden en un mismo lenguaje.

De los EPs al techno-pop: la evolución de FKA twigs

La carrera de FKA twigs, nacida como Tahliah Debrett Barnett en 1988, es un viaje constante hacia la reinvención. Tras trabajar como bailarina para artistas como Jessie J y Ed Sheeran, debutó en 2012 con el EP EP1, seguido por EP2 en 2013. Su primer álbum, LP1 (2014), la situó como una de las voces más innovadoras del pop alternativo, con un sonido que mezclaba electrónica, R&B y experimentación vocal. Cinco años más tarde, Magdalene (2019) profundizó en un registro más emocional y barroco, marcado por sus experiencias personales y por colaboraciones con productores como Nicolas Jaar.

En 2022, twigs sorprendió con el mixtape Caprisongs, un trabajo más ligero y colaborativo que exploraba ritmos afrobeats y hyperpop, mostrando su versatilidad y capacidad de conectar con nuevas audiencias. El salto definitivo llegó en 2025 con Eusexua, un álbum inspirado en la cultura rave que fue nominado al Mercury Prize y a los Grammy. Apenas meses después, lanzó Eusexua Afterglow, consolidando su etapa más arriesgada y celebrada. En total, su discografía incluye cuatro álbumes de estudio (LP1, Magdalene, Eusexua y Eusexua Afterglow), un mixtape (Caprisongs), tres EPs y más de una veintena de singles.

La trayectoria de twigs demuestra una constante búsqueda de nuevas formas de expresión, donde la música se entrelaza con la danza, la moda y el arte visual. Cada proyecto suyo no solo redefine su sonido, sino también la manera en que el pop experimental puede dialogar con la cultura contemporánea.

