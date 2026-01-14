Flea se lanza en solitario con «Honora», un viaje íntimo al jazz que reúne a Thom Yorke y Nick Cave

Flea, bajista y cofundador de Red Hot Chili Peppers, acaba de abrir un nuevo capítulo en su carrera con el anuncio de Honora, su primer álbum en solitario, que verá la luz el 27 de marzo a través de Nonesuch Records. El músico llevaba décadas insinuando su deseo de explorar un territorio más personal y cercano a sus raíces jazzísticas, y ahora lo materializa con un proyecto que combina composiciones propias, reinterpretaciones de clásicos y un elenco de colaboradores de lujo.
El disco incluye diez temas en los que Flea toca trompeta, bajo y también canta, acompañado por una banda formada por figuras destacadas del jazz contemporáneo como Josh Johnson, Jeff Parker, Anna Butterss o Deantoni Parks. Además, el álbum cuenta con dos invitados especialmente llamativos: Nick Cave y Thom Yorke, este último viejo aliado del bajista gracias a su trabajo conjunto en Atoms For Peace. Precisamente con Yorke firma el nuevo single Traffic Lights, una pieza que nació de una improvisación entre Flea y Parks y que el propio músico envió al líder de Radiohead convencido de que conectaría con su sensibilidad. Y acertó: Yorke aporta voz, melodía y una atmósfera que, según Flea, habla de “vivir en el upside down” en un mundo saturado de información contradictoria.
Honora también incluye reinterpretaciones de Maggot Brain de George Clinton y Eddie Hazel, Wichita Lineman de Jimmy Webb, Thinkin Bout You de Frank Ocean y Willow Weep For Me de Ann Ronell, demostrando el amplio espectro emocional y musical que quiere abarcar el bajista. Para presentar el disco, Flea ha anunciado una gira íntima por Norteamérica, Reino Unido y Europa, con paradas en Chicago, Toronto, Montreal, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Berlín, Ámsterdam, París y Londres.
Flea, del funk-rock global al regreso a sus raíces jazzísticas
Nacido en Melbourne y criado en Los Ángeles, la historia musical de Flea está inevitablemente ligada a Red Hot Chili Peppers, banda que fundó junto a Anthony Kiedis, Hillel Slovak y Jack Irons a principios de los años 80. Desde entonces, Flea ha sido el motor rítmico y emocional del grupo, responsable de un estilo que fusiona funk, punk, rock alternativo y melodías pop con una naturalidad que pocos han logrado igualar. Su sonido —agresivo, melódico y profundamente expresivo— ha definido discos esenciales como Blood Sugar Sex Magik, Californication, By The Way o Stadium Arcadium, y ha seguido evolucionando con el regreso de John Frusciante en 2019, que dio lugar a los álbumes Unlimited Love y Return of the Dream Canteen en 2022.
Pero la inquietud creativa de Flea siempre ha ido más allá de su banda principal. Ha colaborado con artistas tan diversos como Johnny Cash, Tom Waits, The Mars Volta, Damon Albarn o Patti Smith, además de explorar su faceta actoral y publicar una autobiografía aclamada. Su relación con el jazz, sin embargo, es anterior incluso a los Chili Peppers: Flea comenzó tocando la trompeta y admirando a músicos como Miles Davis o Louis Armstrong, una influencia que nunca ha ocultado. Ese vínculo reaparece ahora con fuerza en Honora, un disco que no busca competir con su legado rockero, sino mostrar otra dimensión de un artista que siempre ha entendido la música como un espacio de libertad absoluta. Con este debut en solitario, Flea no solo rinde homenaje a su historia personal, sino que reafirma su posición como uno de los músicos más versátiles y curiosos de su generación.
