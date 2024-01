FLETCHER anuncia nuevo álbum y estrena el single «Lead Me On»

La cantante estadounidense FLETCHER ha anunciado su segundo álbum de estudio, titulado In Search Of The Antidote, que saldrá a la venta el 22 de marzo a través de Capitol/EMI Records. El disco, producido por Jennifer Decilveo y con colaboraciones de Jon Bellion, Julia Michaels y Michael Pollack, entre otros, explorará temas como la identidad, la inseguridad, el ego y la auto-realización, según ha explicado la artista en un comunicado.

Como adelanto, FLETCHER ha lanzado el primer single del álbum, Lead Me On, una canción pop-rock que habla de un amor no correspondido y que muestra un cambio de sonido respecto a su debut Girl Of My Dreams, publicado en 2022. Además, el tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Alexandre Moors que ya podemos disfrutar.

FLETCHER ha revelado que el álbum es el resultado de una búsqueda personal de la curación, tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme en septiembre de 2023, lo que le obligó a posponer sus conciertos en Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda para este año. “He buscado el antídoto en muchas cosas: mujeres, la carretera, el escenario, los fans, la espiritualidad y la auto-reflexión”, ha dicho. “Mi última realización fue que el amor es el antídoto”.