Floodlights anuncia su tercer álbum «Underneath» y lanza el sencillo «Cloud Away»

¡La espera ha terminado! cha anunciado su tercer álbum Underneath junto con el lanzamiento de su nuevo y animado sencillo Cloud Away. La banda de indie rock australiana, liderada por Louis Parsons, ha estado en una fase metamórfica, y este nuevo disco promete capturar esa evolución.

El álbum, que saldrá el 21 de marzo de 2025 a través de [PIAS] Recordings, fue escrito entre Melbourne y la carretera, influenciado por las experiencias y personas que la banda conoció durante su gira por el Reino Unido y Europa. Parsons describe este período como intenso, algo que se refleja en el primer sencillo del álbum, Can You Feel It, una canción post-punk con una energía mordaz.

En contraste, Cloud Away brilla con una luminosidad distintiva, con sintetizadores arpegiados sobre guitarras vibrantes y baterías robustas, además de los coros de la nueva integrante Sarah Hellyer. Este tema es un contrapunto deliberado a los momentos más oscuros del álbum, ofreciendo una sensación de esperanza y superación.

Floodlights ha trabajado con el productor Dan Luscombe, quien ha ayudado a la banda a crear paisajes sonoros más expansivos y detallados. Este enfoque de capas y texturas se refleja en canciones como Alive (I Want To Feel) y The Light Won’t Shine Forever, que prometen ser tan emotivas como atmosféricas.

El álbum Underneath ya está disponible para pre-ordenar, y Floodlights continuará su gira por Europa, con paradas en ciudades como Varsovia, Bratislava y Milán. No te pierdas la oportunidad de ver a esta banda en directo y experimentar su evolución musical de primera mano.

Tracklist de Floodlights – Underneath

Alive (I Want To Feel)

Cloud Away

JOY

Buoyant

Horses Will Run

This Island

Can You Feel It

Melancholy Cave

Suburbia

The Light Won’t Shine Forever

5AM

Floodlights está listo para sorprendernos una vez más con su nuevo álbum, y no podemos esperar a escuchar cada una de estas nuevas canciones. ¡Prepárate para sumergirte en Underneath y dejarte llevar por su sonido único y envolvente!

Floodlights: La Ascendente Carrera de una Banda de Indie Rock Australiana

Floodlights es una banda de indie rock originaria de Melbourne, Australia, formada en 2018. Compuesta por Louis Parsons (voz y guitarra), Ashlee Kehoe (voz, guitarra y armónica), Joe Draffen (bajo), Archie Shannon (batería) y Sarah Hellyer (teclados, piano y trompeta), la banda ha capturado la atención de la escena musical con su sonido distintivo y letras introspectivas.

Su debut llegó con el EP Backyard en mayo de 2019, inicialmente autoeditado y luego relanzado por Spunk Records. Este trabajo les permitió ganar notoriedad y establecer una base de seguidores leales. En julio de 2020, lanzaron su primer álbum de estudio, From A View, consolidando su posición en la escena indie rock con canciones que exploran temas de identidad y pertenencia.

En abril de 2023, Floodlights presentó su segundo álbum, Painting of My Time, que fue bien recibido tanto por la crítica como por los fans. Este álbum muestra una evolución en su sonido, incorporando elementos más experimentales y profundizando en sus habilidades líricas.

El próximo lanzamiento de la banda, Underneath, está programado para el 21 de marzo de 2025 a través de [PIAS] Recordings. Este álbum promete ser una continuación de su viaje musical, con una mezcla de sonidos vibrantes y letras reflexivas.

Floodlights ha demostrado ser una fuerza en la música indie rock, con una capacidad única para conectar con su audiencia a través de sus letras sinceras y su energía en el escenario. Con cada lanzamiento, han mostrado una evolución constante, y Underneath promete ser otro hito en su carrera.

