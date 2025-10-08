Florence + The Machine desvela el tracklist de «Everybody Scream», su álbum más visceral hasta la fecha

Florence + The Machine ha revelado oficialmente el listado de canciones de Everybody Scream, su esperado sexto álbum de estudio que llegará el 31 de octubre de 2025, justo en Halloween. La noticia fue compartida por Florence Welch a través de un video en el que envía postales escritas a mano a sus fans, revelando cada título como si fueran piezas de un ritual íntimo. El disco, que sigue la estela de Dance Fever (2022), se compone de doce temas que prometen explorar el dolor, la espiritualidad y el poder femenino desde una perspectiva cruda y emocional.

El tracklist completo incluye:

Everybody Scream One Of The Greats Witch Dance Sympathy Magic Perfume And Milk Buckle Kraken The Old Religion Drink Deep Music By Men You Can Have It All And Love

Según NME, el álbum está profundamente marcado por una experiencia traumática: una cirugía de emergencia durante la gira de Dance Fever en 2023, provocada por un embarazo ectópico. Welch ha descrito este momento como “lo más cerca que estuve de crear vida fue lo más cerca que estuve de morir”, una frase que encapsula el tono del disco. La estética gira en torno al folk horror, la magia, el misticismo y la exploración de los límites del cuerpo y la mente. El álbum cuenta con colaboraciones de Mark Bowen (IDLES), Mitski y Aaron Dessner (The National), quienes aportan capas sonoras densas y emotivas.

Además, se ha anunciado una gira europea para febrero de 2026, con dos fechas en el O2 Arena de Londres. También se presentará una “visual world” creada por Welch junto a la directora Autumn de Wilde, que se estrenará en una proyección íntima en Londres. Everybody Scream se perfila como una obra catártica, donde cada canción es un grito que conecta lo físico con lo espiritual.

De lo etéreo a lo visceral: la evolución de Florence + The Machine

Desde su debut con Lungs en 2009, Florence + The Machine ha construido una discografía que combina lo épico con lo íntimo, lo místico con lo emocional. Liderada por la inconfundible voz de Florence Welch, la banda británica irrumpió con fuerza gracias a temas como Dog Days Are Over y Rabbit Heart (Raise It Up), que mezclaban pop barroco con soul y rock alternativo. Lungs fue un éxito rotundo, alcanzando el número uno en Reino Unido y obteniendo múltiples certificaciones de platino.

Con Ceremonials (2011), la banda profundizó en lo espiritual y lo sinfónico, mientras que How Big, How Blue, How Beautiful (2015) ofreció una mirada más directa al rock, con producción de Markus Dravs y colaboraciones con Mark Ronson. En High As Hope (2018), Welch se desnudó emocionalmente, abordando temas como la soledad, la familia y la salud mental. Dance Fever (2022) exploró la coreomanía medieval como metáfora de liberación post-pandémica, con una estética teatral y letras introspectivas.

Ahora, con Everybody Scream, Florence Welch se adentra en su experiencia más personal, transformando el trauma en arte. La discografía de Florence + The Machine no solo es una evolución sonora, sino también un viaje emocional que ha sabido conectar con audiencias de todo el mundo. Cada álbum es una etapa, y este nuevo capítulo promete ser el más crudo, poderoso y revelador.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.