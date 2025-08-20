Florence + The Machine grita con fuerza en su nuevo álbum cargado de misticismo y emociones

Florence + The Machine ha regresado con fuerza y oscuridad al lanzar Everybody Scream, el épico tema principal de su próximo álbum homónimo, que verá la luz el 31 de octubre, justo en Halloween. Este será el sexto trabajo de estudio de la banda liderada por Florence Welch, y llega tras el celebrado Dance Fever de 2022.

La canción Everybody Scream marca un giro más sombrío en el sonido del grupo. Con una atmósfera inquietante y coros que parecen hechizos, Welch canta sobre el desgaste físico y emocional del escenario: “Blood on the stage / But how can I leave you when you’re screaming my name?”. El videoclip, dirigido por Autumn de Wilde, muestra escenas caóticas en el campo, con personas poseídas por una fuerza misteriosa, incluyendo la aparición de Mark Bowen de IDLES, uno de los colaboradores del disco.

El álbum ha sido gestado durante dos años, influenciado por la recuperación de Welch tras una cirugía que interrumpió su gira anterior. Este proceso la llevó a explorar temas como la brujería, el horror folclórico, la feminidad, el envejecimiento y la muerte. Además de Bowen, también participan Mitski y Aaron Dessner de The National, aportando capas emocionales y sonoras al proyecto.

Everybody Scream incluirá 12 canciones y estará disponible en múltiples formatos: CD, vinilo, casete y ediciones especiales como la Bloodwood Edition y las Chamber Versions, que ofrecen bonus tracks y arreglos orquestales. El lanzamiento ha sido precedido por teasers crípticos en redes sociales, donde Welch cavaba un hoyo y gritaba, anticipando el concepto visceral del álbum.

Este nuevo capítulo promete ser uno de los más intensos y personales de Florence + The Machine.

De Londres al Olimpo indie: la travesía sonora de Florence + The Machine

Desde su irrupción en 2007, Florence + The Machine se ha convertido en uno de los grandes nombres del panorama musical alternativo. Liderada por la carismática Florence Welch, la banda británica ha sabido fusionar el pop barroco, el folk pastoral y el rock alternativo en un estilo emocionalmente intenso y visualmente deslumbrante. Su debut con Lungs en 2009 fue un éxito rotundo en Reino Unido, impulsado por himnos como Dog Days Are Over y Rabbit Heart (Raise It Up). Con Ceremonials (2011), elevaron su propuesta a niveles casi litúrgicos, mientras que How Big, How Blue, How Beautiful (2015) les dio su primer número uno en EE. UU. y cinco nominaciones al Grammy, consolidando su estatus global.

La evolución continuó con High as Hope (2018), un trabajo más introspectivo y minimalista, donde Welch exploró temas personales como la sobriedad y la pérdida. En Dance Fever (2022), la banda recuperó su energía escénica con una estética inspirada en el frenesí medieval y la danza como catarsis. Ahora, con el inminente lanzamiento de Everybody Scream en 2025, Florence + The Machine se adentra en territorios aún más oscuros y teatrales, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. A lo largo de su carrera, ha publicado seis álbumes de estudio, múltiples EPs y una colección de videoclips que son auténticas piezas de arte visual.

