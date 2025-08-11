Florence + The Machine regresa con un escalofriante teaser que promete nuevo material

Florence + The Machine han alegrado el día a sus fans con un inquietante teaser que anticipa su retorno. Publicado en Instagram (ojo, es un story así que desaparecerá en unas horas), el video muestra a Florence Welch cavando frenéticamente en un campo desierto, vestida con un vestido rojo, antes de lanzar tres gritos desgarradores frente a un hoyo. Sin más detalles, el clip ha disparado especulaciones sobre un nuevo álbum, el primero desde Dance Fever (2022). La web oficial de la banda también se actualizó con un símbolo de luna dorada y la frase “Algo viene”, avivando las expectativas.

El teaser sigue a una serie de publicaciones crípticas en redes sociales el mes pasado, donde Welch compartió imágenes, incluida una pizarra con frases como “puedes tenerlo todo” y palabras como “claridad”, “poder” y “belleza”. También se vio a Welch en el estudio con Mark Bowen, guitarrista de IDLES, y una nota con la palabra “octubre”, sugiriendo un posible lanzamiento. Su cuaderno reveló temas como “brujería”, “horror folclórico” y “magia”, alineados con la estética del teaser.

Dave Bayley de Glass Animals, colaborador en Dance Fever, expresó su entusiasmo, aunque sin confirmar detalles. Este año, Florence + The Machine celebraron el décimo aniversario de How Big, How Blue, How Beautiful y el 15º de Lungs con un concierto orquestal en el Royal Albert Hall. Welch también brilló en colaboraciones con Taylor Swift y The Maccabees. Los fans esperan ansiosos más noticias de este regreso que promete ser épico.

El ascenso mágico de Florence + The Machine: una carrera vibrante

Desde su irrupción en 2009, Florence + The Machine, liderados por la carismática Florence Welch, han conquistado el mundo con su mezcla única de indie rock, art pop y baroque pop. Originaria de Londres, Welch formó la banda con músicos como Isabella Summers y Robert Ackroyd, debutando con Lungs, un álbum que fusiona letras poéticas y melodías teatrales. Canciones como Dog Days Are Over y You’ve Got the Love les valieron un éxito global, con un Mercury Prize nominado y múltiples discos de platino. Su energía en directo, con Welch como una fuerza mística en el escenario, consolidó su reputación en festivales como Glastonbury. Colaboraciones con artistas como Calvin Harris y su participación en bandas sonoras, como Breath of Life para Snow White and the Huntsman, ampliaron su alcance.

La discografía de Florence + The Machine refleja una evolución constante. Ceremonials (2011) profundizó en un sonido más oscuro con éxitos como Shake It Out, mientras que How Big, How Blue, How Beautiful (2015) exploró vulnerabilidad personal y alcanzó el número uno en Reino Unido y EE. UU. High as Hope (2018) mostró una introspección más cruda, con temas como Hunger, y Dance Fever (2022) trajo una vibrante mezcla de misticismo y danza, inspirada en la pandemia. Con cinco álbumes de estudio y un impacto cultural que incluye nominaciones a Grammy, Florence + The Machine siguen siendo un referente del arte musical contemporáneo, listos para un nuevo capítulo en 2025.

