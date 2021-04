Florence Welch pondrá música a la nueva adaptación teatral de “El Gran Gatsby”

La vocalista de Florence + The Machine, Florence Welch, está componiendo música para la nueva adaptación musical de El Gran Gatsby. Junto a ella, Thomas Bartlett ‘Doveman’ será el segundo compositor de la banda sonora de este clásico de la literatura universal, que ahora vuelve a Broadway. Así pues, la última adaptación de la novela de 1925 de Scott Fitzgerald contará con la música de Florence Welch y Bartlett.

Cuenta Welch que El Gran Gatsby es una de sus obras literarias favoritas. “Este libro me ha perseguido durante gran parte de mi vida“, confiesa la líder de Florence + The Machine. Continúa: “Los musicales fueron mi primer amor, y siento una profunda conexión con el romanticismo roto de Fitzgerald. Es un honor que se me haya ofertado la posibilidad de recrear este libro en canciones“.

El tándem Welch-Bartlett para este musical no es el primero. Ya en 2019, Bartlett participó con arreglos de piano para la canción Jenny of Oldstones. Este corte, compuesto por Florence + The Machine, apareció en el segundo episodio de la octava temporada de Juego de Tronos. Tampoco es la primera vez que Welch se ve involucrada en la novela de Fitzgerald. Florence + The Machine interpretaron la canción Over the Love para la adaptación cinematográfica de 2013, con Leonardo DiCaprio como protagonista.

Por el momento, no se conoce nada más concreto sobre la participación de Florence Welch en este musical. Aunque el elenco de la obra todavía no ha sido desvelado, sí se sabe que Rebecca Frecknall dirigirá la adaptación, producida por Len Blavatnik y Amanda Ghost en colaboración con Robert Fox.

Asimismo, todavía no se ha revelado la fecha de estreno del musical en cuestión ni cuándo empezarán las grabaciones, pero los productores aseguran que la preproducción comenzará en breves. El Gran Gatsby es el primer gran musical de Broadway desde que la pandemia obligó a cerrar los teatros en marzo de 2020.