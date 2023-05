Flume celebra sus diez años de carrera con un álbum sorpresa lleno de joyas inéditas

El genio australiano del electro Flume ha vuelto a sorprendernos con un álbum inesperado que nos ha dejado sin palabras. Se trata de Arrived Anxious, Left Bored, un disco que recoge temas que nunca habían visto la luz y que nos muestra su faceta más experimental y diversa. El álbum se publicó el pasado 4 de mayo, solo tres meses después de su anterior lanzamiento sorpresa, Things Don’t Always Go The Way You Plan, otro regalo para sus fans más fieles.

Arrived Anxious, Left Bored consta de diez canciones que abarcan desde el house hasta la música ambiental, pasando por el pop y el hip hop. Además, el disco cuenta con la colaboración de productores de renombre como Emile Haynie (Dua Lipa, Lana Del Rey, A$AP Rocky) y Jim-E Stack (Bon Iver, HAIM, Sudan Archives), y con la novedad de que Flume se atreve a cantar por primera vez en una de sus canciones. El resultado es un álbum fresco, innovador y lleno de personalidad.

Una forma de celebrar y liberarse

Flume ha explicado que este disco es una forma de celebrar sus diez años de carrera y de liberarse de ideas que tenía guardadas en el cajón. «Desde que salió mi primer disco [Flume, en 2012], he hecho mucha música, pero no toda ha salido a la luz. Después de ver la reacción a Slugger 1.4 y lo mucho que gustó, pensé que sería divertido sacar más de estas ideas olvidadas de mi pasado», ha dicho. El artista ha añadido que «se siente muy bien limpiar el lienzo y hacer espacio para lo que viene».

Lo que viene es su actuación estelar en el festival Splendour in the Grass en julio de 2023, donde ofrecerá un show especial y exclusivo para Australia llamado «10 Years of Flume», en el que repasará su trayectoria desde su debut hasta ahora. Sin duda, una cita imprescindible para los amantes de la música electrónica más vanguardista.

Los temas del álbum

El álbum Arrived Anxious, Left Bored incluye los siguientes temas:

SKY SKY 1.3 [2016 Export Wav] Chalk 1.3.3 [2017 Export Wav] with Jim-E Stack All There 1.9 [2019 Export Wav] Road To Japan [2017 Export Wav] Jerry 1.6 [2017 Export Wav] n1cevib3 1.3 [2015 Export Wav] Arrived Anxious, Left Bored 1.4 [2020 Export Wav] Habibi [2019 Export Wav] with Emile Haynie Miss U [2020 Export Wav] No Other 1.2.2 [2021 Export Wav]

Escúchalo a continuación

Flume es uno de los artistas más influyentes y originales de la música electrónica actual. Desde que debutó en 2012 con su álbum homónimo, que alcanzó el número uno en Australia y fue certificado doble platino, ha ido explorando diferentes sonidos y géneros, como el future bass, el trap, el pop y el hip hop. Ha colaborado con artistas como Lorde, Sam Smith, Disclosure, Tove Lo y Damon Albarn, y ha remezclado canciones de Arcade Fire, Hermitude y muchos más. Su segundo álbum, Skin, publicado en 2016, también fue número uno en Australia y ganó el premio Grammy al mejor álbum de música electrónica o dance en 2017. Además de sus álbumes de estudio, Flume ha lanzado varios EPs, como Lockjaw con Chet Faker, Skin Companion EP 1 y Skin Companion EP 2, y Quits con Reo Cragun. En 2019, sorprendió a sus fans con un mixtape titulado Hi This Is Flume, que recibió excelentes críticas por su innovación y creatividad. En 2022, lanzó su tercer álbum de estudio, Palaces, que muestra su evolución musical tras regresar a su Australia natal. En 2023, siguió sorprendiendo con otro mixtape, Things Don’t Always Go the Way You Plan, que recopila temas inéditos de toda su carrera. Con más de una década de trayectoria, Flume se ha consolidado como un artista pionero y vanguardista que no deja de sorprendernos con su música.