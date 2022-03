Foals anuncian fecha, portada y tracklist de su próximo disco

Foals han anunciado la fecha de lanzamiento, la lista de canciones y la portada de Life Is Yours, su próximo disco, que llegará el 17 de junio.

El séptimo disco de la banda, del que ya conocemos los singles 2am y Wake Me Up, incluirá once nuevos temas cuyo tracklist oficial es el siguiente:

‘Life Is Yours’ ‘Wake Me Up’ ‘2am’ ‘2001’ ‘(summer sky)’ ‘Flutter’ ‘Looking High’ ’Under The Radar’ ‘Crest Of The Wave’ ‘The Sound’ ‘Wild Green’

Además, ya podemos ver la portada, que os dejamos aquí también.

