Foals encienden 2026 anunciando que llega The Year of The Fire Horse

Después de un par de años de silencio discográfico, Foals han decidido arrancar 2026 con un mensaje que ha disparado todas las alarmas —de las buenas— entre sus seguidores. “HNY! 2026… The Year of The Fire Horse…”, escribieron en redes sociales, acompañando el texto con una foto de estudio y una pizarra repleta de pistas sobre nuevas canciones. No hacía falta más para confirmar lo que muchos intuían: el sucesor de Life Is Yours está en camino.

El anuncio llega tras meses de insinuaciones. En diciembre, Yannis Philippakis ya había adelantado a Rolling Stone UK que el grupo había pasado unos días juntos en Islandia hablando de nuevas ideas y que 2026 sería un año clave para volver a la carga. Y no es la primera vez que el vocalista deja caer que el próximo trabajo podría ser uno de los más ambiciosos de la banda: en 2024, en conversación con NME, aseguró que el nuevo álbum “podría ser el mejor disco de Foals hasta la fecha” y que necesitaban tiempo para recargar energías y regresar con algo realmente especial.

El regreso de Walter Gervers al bajo en 2023 —tras seis años fuera— también ha sido un impulso emocional para el grupo. Según Philippakis, su vuelta ha devuelto una energía familiar y renovada al proyecto, algo que los fans han celebrado con entusiasmo. Mientras tanto, el propio Yannis no ha estado quieto: su proyecto Yannis & The Yaw, nacido de su colaboración con el legendario baterista afrobeat Tony Allen, publicó el EP Lagos Paris London en 2024, un trabajo que el cantante describió como un proceso “serio” y “catártico” tras la muerte de Allen en 2020.

Además, Philippakis debutó en el teatro en 2023 componiendo la música para la obra The Confessions en el National Theatre de Londres, un proyecto que definió como “brutalista” y lleno de “estallidos metálicos”, muy alejado del sonido habitual de Foals. Todo apunta a que esta etapa de exploración creativa podría influir en el nuevo álbum, que, según las pistas mostradas, ya está en una fase avanzada de grabación.

Con todo este contexto, The Year of The Fire Horse se perfila como un punto de inflexión para una banda que nunca ha dejado de reinventarse. Si algo ha demostrado Foals en casi dos décadas de carrera es que cada regreso viene acompañado de un salto adelante. Y 2026 promete ser uno de los grandes.

La evolución imparable de Foals: de Oxford al estrellato global

Desde su formación en Oxford a mediados de los 2000, Foals han construido una de las trayectorias más sólidas y versátiles del indie rock británico. Su debut, Antidotes (2008), producido por Dave Sitek, los situó de inmediato como una banda inquieta, matemática y rítmica, con un sonido que mezclaba guitarras angulares y pulsos casi dance-punk. Con Total Life Forever (2010), nominado al Mercury Prize, dieron un salto emocional y atmosférico, consolidando su reputación como una banda capaz de evolucionar sin perder identidad. El reconocimiento internacional llegó con Holy Fire (2013), impulsado por himnos como Inhaler y My Number, que los llevó a encabezar festivales y a convertirse en una referencia del rock alternativo contemporáneo.

A partir de ahí, la banda no dejó de expandir su paleta sonora. What Went Down (2015) mostró su faceta más cruda y explosiva, mientras que el ambicioso proyecto doble Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 y Part 2 (2019) los situó en la cima creativa, combinando electrónica, rock, pop y paisajes apocalípticos. Su último álbum hasta la fecha, Life Is Yours (2022), abrazó un enfoque más luminoso y bailable, inspirado en la necesidad de escapismo postpandémico, y recibió elogios por su frescura y cohesión.

Con la vuelta de Walter Gervers, la madurez artística de Yannis Philippakis y un historial de reinvenciones constantes, Foals llegan a 2026 en un momento especialmente fértil. Su capacidad para combinar ambición, energía y sensibilidad melódica los ha convertido en una de las bandas británicas más influyentes de su generación. Si The Year of The Fire Horse cumple lo que promete, podría marcar un nuevo capítulo decisivo en una carrera que nunca ha dejado de mirar hacia adelante.

