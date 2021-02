Foals publican una nueva CCTV Sesions

Desde que lanzaran Holy Fire, su tercer álbum, en 2013, Foals se han acostumbrado a publicar pasado un tiempo sus CCTV Sessions. Esto es, versiones en directo con un toque algo más electrónico y lo-fi, y grabadas usando cámaras de circuito cerrado (de ahí el nombre).

Les ha tocado el turno ahora a canciones de ambas partes de Everything Not Saved Will Be Lost, concretamente a Dreaming Of, Sunday, Neptune y Exits (que os dejo a continuación porque es mi favorita, la verdad).

Aprovechando, los de Yannis Philippakis han hablado con la revista británica NME. Así, han explicado que estas CCTV Sessions le han resultado un poco más necesarias porque ha habido canciones de la Parte I que solo han tocado en directo una vez, y la Parte II ni siquiera ha visto la luz del escenario.

También han confirmado que están trabajando en material nuevo (“no diría que el horno está caliente ya, pero los ingredientes ya están en la cocina“) que podría ser algo menos adornado, más parecido a estas sesiones. Comentan además que tienen ganas de volver a tocar en directo, y que están listos para ponerse a ello en cuanto puedan, pero que no saben como de realista es esa idea. Recordemos que tienen una gira bastante grande en Reino Unido desde Mayo hasta Julio… de momento. El coronavirus ya sabemos que puede acabar con planes el día de antes. Veremos…