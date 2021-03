Fontaines D.C acaba de cerrar la grabación de su tercer y nuevo disco

Muchos son lo que desde hace tiempo insisten en demostrar que la música ha llegado a su tope existencial y que los temas que van surgiendo son sucedáneos o combinaciones de diversas estructuras sonoras ya hechas anteriormente. Parece ser que la ciencia algorítmica se obsesiona en demostrar eso. Sin embargo, la música, como cualquier arte, es la confluencia y fusión de determinadas ideas y circunstancias. Ciertamente existen cercanías, similitudes, copias e influencias, pero también invenciones, reinvenciones, reenfoques y personalismos que, por suerte, hacen que la música sea interminable.

Fontaines D.C., banda irlandesa de revival post-punk formada en Dublín en 2017, es un claro ejemplo de este proceso. No pretenden ser innovadores, ni descubrir un nuevo tipo de hacer música, pero tienen un estilo muy personal, tanto en su base rítmica como en su forma de cantar, mejor dicho, de recitar (cuentan historias).

En cierta medida, aunque salvando distancias, en ciertos temas me recuerdan al grupo femenino Savages (Chequeless Reckless), a la Velvet Underground de los 60/70 (“The Boys In The Better Land”) o, como no, al mismísimo Lou Reed, sobre todo por ese tipo de voz salvaje, descompasada, desafinada y discordante.

Afortunadamente Fontaines D.C. acaba de anunciar que ha terminado de grabar su tercer y nuevo álbum, así lo ha manifestado el bajista Conor Deegan, uno de los componentes de la banda: “La pasada semana finalizamos la mezcla de nuestro próximo disco. Suena genial”. Según declaraciones de Carlos O’Connel, otro de los miembros, el nuevo disco “irá por la senda noventera de grupos y formaciones del estilo de Pixies y Whipping Boy, explorando en buena parte de aquel sonido ‘drum n’ bass’ que afloró en el pasado bajo temas como ‘A Lucid Dream’ y ‘Televised Mind”.

Tras el debut de la banda con su disco Dogrel (2019), su segunda entrega, A Hero’s Death (2020), se lanzó bajo un videoclip con la participación del actor Aidan Gillen. Sin duda, fue uno de los álbumes más destacados del 2020. De momento se desconoce el nombre del tercer álbum, pero la banda tiene previsto presentar sus temas en España durante el Bilbao BBK Live 2021. Además, tiene programadas dos actuaciones en vivo, una en Madrid (20 de marzo de 2022, en La Riviera) y otra en Barcelona (21 de marzo de 2022, en la sala Razzmatazz).

Recordemos que el grupo está formado por Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan, Grian Chatten y Tom Coll. Sus inicios fueron curiosos y unísonos. Los cinco se conocieron mientras asistían a la escuela de música BIMMI (Brighton Institute of Modern Music), sita en la zona céntrica The Liberties (Dublín), que acoge muchas actuaciones culturales y de música especializada como punk, rock y reggae. Al quinteto les unió su pasión por la poesía y en base a ello llegaron a publicar dos colecciones poéticas. La primera se llamó Vroom, inspirada en los poetas de la Beat Generation (Jack Kerouac y Allen Ginsberg). La segunda fue Winding, inspirada en los poetas irlandeses (Patrick Kavanagh, James Joyce, W.B. Yeats). Ninguno de los poemas fue transcrito como canciones, pero el tema Television Screens de su álbum Dogrel, comenzó siendo un poema y terminó convertido en una canción.

Como curiosidad cabe decir que la banda obtuvo su nombre de Johnny Fontane, un personaje de la película El Padrino que interpreta a un cantante y estrella de cine. En el film Fontane es el ahijado de Vito Corleone. En un principio la banda se denominó The Fontaines pero luego decidieron agregar las iniciales D.C. que representan Dublin City.

Tres de las características de Fontaines D.C. son su peculiar sonido de guitarras, la línea oscilativa de sus composiciones, y la voz y repetición de ciertas frases como búsqueda intencionada de transmitir mensajes concretos.

Y es que Fontaines D.C. van incluso más allá de ser una simple banda de música. El quinteto irlandés tiene una marcada actividad social. Por ejemplo, patrocina el Bohemians F.C, su equipo local de fútbol, mediante el nombre de la banda en la parte frontal de sus camisetas. El 15% de las ventas se destinan a apoyar a Focus Ireland, una organización benéfica para personas sin hogar. Como bien comenta el baterista de la formación Tom Coll: “Un club de fútbol, la música y una banda, pueden dar a la gente sentido y orgullo del lugar al que pertenecen“.

No cabe duda de que Fontaines D.C. es una de esas bandas que buscan referencias interesantes, que se autoanaliza constantemente, y que no permite que nada les encasille. Sus densas pero masticables letras, son un claro reflejo de esa tendencia poética que tienen en su sangre. Son ricas reminiscencias a esos poetas modernistas que propusieron superar una sociedad dublinesa apresada entre su vieja historia a fin de abrazar la modernidad desafiante del siglo XXI.