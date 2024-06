Fontaines D.C.: Solidaridad con Palestina y nueva música en el horizonte

En un acto de generosidad y conciencia social, la banda de Dublín Fontaines D.C. ha dado un ejemplo de solidaridad al donar la suma de 2.560 dólares ganada en un concurso musical viral en TikTok a una organización benéfica que trabaja para ayudar en Palestina. Durante el juego, que tuvo lugar en las calles de Nueva York, el vocalista Grian Chatten y el guitarrista Carlos O’Connell identificaron con éxito canciones de The Strokes, Thin Lizzy, The Libertines y The Ramones.

La decisión de donar el premio a Médicos Sin Fronteras para ayudar en Palestina refleja el compromiso del grupo con causas humanitarias. Esta organización es conocida por proporcionar asistencia médica en zonas de conflicto, epidemias y desastres. La elección de Fontaines D.C. de apoyar esta causa en medio del conflicto Israel-Gaza subraya su postura de independencia e imparcialidad, valores que también son fundamentales para la misión de la caridad.

Además de su activismo, Fontaines D.C. está preparando el lanzamiento de su cuarto álbum Romance, previsto para el 23 de agosto. El sencillo principal Starburster ya ha dado un adelanto del proyecto, y la banda ha presentado nuevas canciones en sus primeras citas en directo.