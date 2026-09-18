Fontaines D.C. han revelado el tracklist completo de «Dopamine Chamber», su quinto disco, y la lista trae una sorpresa mayúscula: Rosalía canta en “Where Is Gone?”, pista número ocho de las once que componen el álbum.

Una norma que se rompe después de cinco discos

Ni en Dogrel, ni en A Hero’s Death, ni en Skinty Fia, ni en Romance: en ninguno de sus cuatro discos anteriores, Fontaines D.C. habían compartido pista con un artista invitado. “Where Is Gone?” cambia esa norma no escrita, y lo hace con un nombre que ni siquiera Grian Chatten, el vocalista del grupo, esperaba tener a su alcance tan pronto: el cantante ha reconocido públicamente que llevaba tiempo soñando con colaborar con Lana Del Rey, pero ha sido Rosalía quien finalmente ha roto la racha de cinco discos sin voces ajenas. Sobre el concepto general del disco, Chatten lo ha resumido así: «El disco en sí mismo es una cámara de dopamina», dejando claro que la colaboración encaja en esa lógica de disco pensado como experimento sensorial, con cada canción probando un estímulo distinto sobre quien escucha. La canción en sí todavía no se ha publicado, así que de momento solo se conoce su lugar en el tracklist y el nombre de quien la acompaña. El propio Grian Chatten ha insistido en que la elección no fue una cuestión de buscar un nombre grande sin más, sino de encontrar una voz que encajara con el tono del disco, algo que explicaría por qué el grupo ha tardado cinco discos en dar este paso en vez de hacerlo antes, cuando ya tenían el tirón suficiente para sumar colaboraciones.

El resto de la lista incluye dos canciones que la banda ya ha tocado en directo sin publicarlas en estudio, “Six Shot Morning” (que además abre el disco) y “Happy For You”, además del ya conocido single “Marianne”. El resto, “Mimesis”, “Demolition”, “Tongue”, “One Man”, “You Miss Me”, “Japan” e “Intimate”, son terreno completamente inédito incluso para quienes han seguido de cerca los conciertos del grupo este verano. Producido de nuevo por James Ford, el mismo que ya estuvo detrás de Romance, el disco se grabó entre Londres, la campiña inglesa y Palermo, donde Chatten llegó a construirse una cabina de grabación improvisada con colchones y cojines.

El momento de Rosalía

La colaboración llega en un momento especialmente potente para la artista catalana. Rosalía acaba de cerrar su gira LUX Tour, casi sesenta conciertos en diecisiete países que terminaron esta semana en Miami, apenas unos días antes de que se confirmaran tres nominaciones a los Latin Grammy para LUX (Complete Works), incluida la de Álbum del Año, y para «La Perla», junto a Yahritza y Su Esencia, aspirante a Grabación y Canción del Año. Que Fontaines D.C. hayan elegido justo este momento para anunciar su colaboración con ella no es casual: pocas artistas llegan a una colaboración con tanto impulso propio como el que trae Rosalía ahora mismo, y son pocas también las colaboraciones que cruzan de forma tan directa el post-punk irlandés con la vanguardia del pop en español. Para Rosalía, además, se trata de una incursión poco habitual: no es frecuente verla como artista invitada en un disco ajeno, mucho menos en el terreno de una banda de post-punk, lo que convierte a “Where Is Gone?” en un cruce inesperado incluso dentro de su propia trayectoria de colaboraciones.

Tracklist de «Dopamine Chamber»

“Six Shot Morning”

“Marianne”

“Mimesis”

“Happy For You”

“Demolition”

“Tongue”

“One Man”

“Where Is Gone?” (con Rosalía)

“You Miss Me”

«Japan»

«Intimate»

Las fechas en España

El disco llega el 16 de octubre vía XL Recordings, y Fontaines D.C. lo presentarán en directo en España el mismo mes, con paradas confirmadas en Madrid y Barcelona. Las fechas completas de esa gira, junto con toda la información de entradas, ya las recogimos en su momento, así que si Rosalía tiene algo que ver en cómo acaben sonando esas noches en directo, todavía está por verse: de momento no hay confirmación de que vaya a subirse al escenario con la banda en ninguna de las dos citas.

Fontaines D.C., cinco discos sin repetirse

Formados en Dublín en 2017 y ya asentados como uno de los nombres imprescindibles del post-punk europeo desde su debut con Dogrel (2019), Fontaines D.C. llevan cinco discos sin quedarse quietos en un mismo sonido, un recorrido que ya repasamos con detalle cuando el grupo confirmó Dopamine Chamber el pasado agosto. Lo que esta vez añaden al relato es esta primera colaboración de su carrera, una señal más de hasta dónde están dispuestos a llevar su sonido más allá de las guitarras que los hicieron conocidos, y una prueba de que, cinco discos después, el grupo sigue encontrando formas de sorprender incluso a quien los sigue más de cerca.

¿Qué esperas de “Where Is Gone?”, el primer featuring de Fontaines D.C. en toda su carrera, con Rosalía además como invitada?

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