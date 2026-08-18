El misterio duró apenas cuatro días. El pasado 14 de agosto, Fontaines D.C. compartieron un adelanto de treinta segundos de “Marianne” sin más contexto que una fotografía en blanco y negro y el número «5» como pie de foto. Hoy ese misterio tiene nombre, fecha y forma completa: el grupo irlandés ha confirmado que su quinto álbum se titula Dopamine Chamber, llegará el 16 de octubre vía XL Recordings, y viene acompañado de la versión íntegra de “Marianne”, ya disponible en todas las plataformas de streaming.

Fontaines D.C. confirman “Dopamine Chamber”: fecha, sello y una “Marianne” ya completa

Producido de nuevo por James Ford, el mismo que estuvo detrás de Romance en 2024, Dopamine Chamber contendrá once canciones grabadas entre Londres, la campiña inglesa y Palermo, donde Grian Chatten llegó a construir una cabina de grabación improvisada con colchones y cojines para registrar sus voces. El disco ya puede reservarse en vinilo, CD, casete y formato digital.

Sobre “Marianne” pesa ya la comparación con “Starburster”, el single que abrió Romance: donde aquel era un golpe seco y ansioso, este se despliega como una escena de cine, con cuerdas envolventes y una producción que roza el synth-pop más lúgubre. La canción, inspirada en parte en la serie Ripley, estrenada en 2024, habla de escapismo y de la tentación de desaparecer. Chatten canta: «Este año deberías venir y quedarte aquí. Puedes seguir mi ejemplo, puedo ayudarte a desaparecer».

De “Dogrel” a “Romance”: la escalada de Fontaines D.C. hasta su disco más radical

Formados en Dublín en 2017, Fontaines D.C. debutaron con Dogrel en 2019, disco nominado al Mercury Prize que los situó de inmediato entre las bandas más citadas del post-punk europeo. A Hero’s Death llegó a los Grammy en 2020, y Skinty Fia les dio su primer número uno en Irlanda y Reino Unido en 2022. En 2024 publicaron Romance, su disco más ambicioso hasta la fecha, que superó en ventas a sus tres predecesores juntos, alcanzó el disco de platino en Reino Unido y sumó dos nominaciones a los Grammy, incluida la de Mejor Álbum de Rock.

Ese salto de Romance, que ya mezclaba post-punk con electrónica y trip hop, es el punto de partida de Dopamine Chamber. Según ha explicado el propio Chatten, si aquel disco era «un sesenta por ciento humano y un cuarenta por ciento corrompido por la automatización», este nuevo trabajo invierte la proporción: «Este se siente más como un sesenta por ciento corrompido, la máscara lleva puesta la cara un poco más». El guitarrista Conor Curley ha resumido el objetivo del grupo con Dopamine Chamber en una frase: buscaban sonidos que apuntaran hacia el futuro, más allá de sus propios referentes habituales.

Un disco sobre inteligencia artificial, colapso climático y violencia política

Según la nota de prensa oficial, Dopamine Chamber se mueve «entre la gratificación y el pavor hasta que ambos se funden», reflejando la saturación de un mundo atravesado por la inteligencia artificial, el colapso medioambiental y la violencia política, todo mezclado en el mismo algoritmo que memes, bromas y cultura de famosos. Sonoramente, el disco deja atrás buena parte de las guitarras que definieron los primeros discos del grupo en favor de sintetizadores fríos, baterías marciales, samples y cuerdas inspiradas en el pop italiano de los años sesenta.

Sobre el proceso de creación, Chatten ha reconocido que esta vez el grupo decidió no suavizar el mensaje: «Hay una sensación punzante de estar al borde de otra forma de humanidad, o de no humanidad». Una declaración que resume bien el tono de Dopamine Chamber, un disco que Fontaines D.C. han descrito como su transformación más radical hasta la fecha.

La noticia llega apenas unos días después de que Fontaines D.C. estrenaran el primer adelanto de “Marianne” y cerraran con lleno total su breve regreso a los escenarios españoles, y justo antes de encadenar fechas en Francia, Suiza y Austria camino de sus actuaciones como cabezas de cartel en Reading & Leeds y Electric Picnic. Con Dopamine Chamber ya en el calendario y “Marianne” sonando completa por primera vez, el grupo irlandés confirma lo que ya se intuía: la banda encara su etapa más oscura y menos complaciente hasta la fecha.

▶ “Marianne” — Fontaines D.C. | 18 de agosto de 2026 | XL Recordings

¿Te convence este giro más synth y cinematográfico de Fontaines D.C., o prefieres esperar al resto de “Dopamine Chamber” para hacerte una opinión?

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