Fontaines D.C. no necesitan grandes anuncios para generar ruido. Les basta una fotografía en blanco y negro, un pie de foto de una sola cifra y treinta segundos de canción para que medio panorama alternativo se ponga a especular. Eso es exactamente lo que ha ocurrido esta semana: los irlandeses han confirmado que preparan su quinto álbum de estudio y han presentado su nuevo single, “Marianne”, el tema que llevan tocando en directo desde su regreso a los escenarios este mes de agosto, precisamente en España.

De Dublín a los Grammy: el camino de Fontaines D.C. hasta “Romance”

Formados en Dublín en 2017, Fontaines D.C. se convirtieron casi de inmediato en una de las bandas más influyentes del post-punk europeo. Su debut, Dogrel (2019), estuvo nominado al Mercury Prize; el segundo, A Hero’s Death (2020), llegó a los Grammy; y el tercero, Skinty Fia (2022), les dio su primer número uno en Irlanda y Reino Unido. En 2024 llegó Romance, producido por James Ford y publicado vía XL Recordings, con el que doblaron las primeras semanas de ventas de su predecesor y sumaron dos nominaciones a los Grammy, incluida la de Mejor Álbum de Rock.

Dos años después de aquel disco, la banda liderada por Grian Chatten regresó a los escenarios el pasado 8 de agosto en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz, su primer concierto completo desde el cierre de la gira de Romance. Fue también su primera actuación tras la inesperada muerte de Trevor Dietz, su mánager de toda la vida, el pasado junio, una ausencia que el propio grupo ha descrito en el pasado como la de un sexto miembro de la banda. En ese concierto, y por sorpresa, llegó el primer indicio de lo que se venía: dos canciones nunca antes escuchadas, “Marianne” y “Six Shot Morning”.

El paréntesis entre discos no ha sido, en realidad, ningún parón. Carlos O’Connell publicó a principios de año un disco a través de su proyecto paralelo Dead Dads Club, junto al cantante de Palma Violets Chilli Jesson. Grian Chatten, por su parte, firmó tres canciones para la banda sonora de la nueva película de Peaky Blinders y coescribió “Flags” junto a Damon Albarn y Kae Tempest para el recopilatorio benéfico Help(2). A principios de agosto, además, la banda grabó la última sesión en directo en los históricos estudios de Maida Vale de la BBC, cerrando así un capítulo simbólico justo antes de volver a los escenarios.

Fontaines D.C. destapan su nuevo single, “Marianne”, y confirman quinto disco

La confirmación oficial del nuevo disco llegó unos días después de aquel concierto en Cádiz. El 14 de agosto, Fontaines D.C. compartieron en redes una fotografía de los cinco miembros de la banda, acompañada de un único carácter en el pie de foto: “5”. Ningún comunicado, ningún detalle sobre título, fecha o sello. Solo esa cifra y, junto a ella, un breve adelanto de treinta segundos de “Marianne”, la canción que ya habían dejado sonar en directo unos días antes.

Sobre un ritmo tenso y unas cuerdas que envuelven la producción, Chatten canta: «Este año deberías venir y quedarte aquí. Puedes seguir mi ejemplo. Puedo ayudarte a desaparecer», una letra que, junto al título, ya ha alimentado las primeras teorías sobre hacia dónde apunta este nuevo capítulo del grupo.

Quienes estuvieron en Cádiz describen “Marianne” como una versión más lenta y tensa de la banda, con ecos del trip hop de Massive Attack y del synth-pop más oscuro, bastante alejada de la urgencia post-punk que definió sus primeros discos. “Six Shot Morning”, la otra canción estrenada esa misma noche, apuntaba en una dirección todavía más sintética y espacial. Entre ambas dibujan a un grupo dispuesto a alejarse del molde que marcaron Dogrel, A Hero’s Death y Skinty Fia.

El propio bajista Conor Deegan III ya adelantaba hace más de un año que la escritura no se había detenido nunca: «Es una de esas cosas que no podemos dejar de hacer, es algo que hacemos simplemente cuando estamos juntos», declaraba a NME. Su compañero Carlos O’Connell confirmaba en enero que el material seguía avanzando con buen ritmo, aunque ninguno de los dos ha querido adelantar fecha de publicación ni título definitivo para el disco.

Cuatro fechas, cuatro llenos: así ha sido el regreso de Fontaines D.C. a España

El regreso español de Fontaines D.C. ya lo contamos cuando se anunció, allá por mayo, y ha terminado exactamente como prometía: con las entradas agotadas en las cuatro fechas. La banda abrió su breve gira con dos noches consecutivas en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz (8 y 9 de agosto), siguió el 11 de agosto en El Muelle Live de Alicante, su tercer sold out consecutivo, y cerró el 13 de agosto en la Ciudadela de Pamplona, donde las últimas entradas también volaron semanas antes del concierto. Cuatro conciertos, cuatro llenos, y una banda que ha demostrado que no necesita las grandes capitales para agotar entradas.

Con el quinto disco ya en marcha y “Marianne” sonando como primer aviso, Fontaines D.C. cierran un verano de regreso por todo lo alto y abren la puerta a lo que parece una nueva etapa, más oscura y con menos concesiones que Romance.

▶ “Marianne” — Fontaines D.C. | Adelanto, 14 de agosto de 2026

¿Te ha convencido este primer avance de “Marianne” o prefieres esperar a ver por dónde tira el nuevo disco de Fontaines D.C.?

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