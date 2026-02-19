Foo Fighters abren una nueva etapa con «Your Favorite Toy», un regreso eléctrico y sin miedo al cambio

Los Foo Fighters vuelven a encender motores con Your Favorite Toy, su duodécimo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 24 de abril a través de Roswell Records/Columbia Records. La banda liderada por Dave Grohl llevaba semanas dejando pistas, pero ahora la confirmación es total: nuevo disco, nuevo single y, según el propio Grohl, una energía renovada que ha marcado el rumbo de esta etapa. El tema titular, “Your Favorite Toy”, funciona como declaración de intenciones, un estallido de guitarras y teclados que captura el espíritu del álbum. “‘Your Favorite Toy’ fue la llave que abrió el tono y la dirección energética del disco… el día que tomó forma supe que debíamos seguir su guía. Fue la mecha del polvorín de canciones que terminamos grabando”, explica Grohl .

El single llega acompañado de un estribillo infeccioso —“Get back / Hear that, boy? / Someone threw away your favorite toy for good”— y una producción que combina la contundencia clásica del grupo con un enfoque más expansivo. El álbum, grabado en casa y co-producido junto a Oliver Roman, supone además el debut en estudio del batería Ilan Rubin, quien toma el relevo de Josh Freese tras un intercambio de roles entre Foo Fighters y Nine Inch Nails. La crítica inicial ha sido entusiasta: NME lo describe como un regreso “imparable y afilado”, destacando que la banda ha optado por subir la intensidad en lugar de acomodarse en su estatus de gigante del rock de estadios.

Your Favorite Toy incluirá once canciones, entre ellas “Asking For A Friend”, ya adelantada semanas atrás. El lanzamiento coincide con un año especialmente activo para la banda, que continúa girando por Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda dentro de su tour Take Cover. Tras el emotivo But Here We Are (2023), concebido como despedida a su querido batería Taylor Hawkins, este nuevo trabajo apunta a un renacimiento creativo que podría marcar un antes y un después en su discografía.

Foo Fighters: Una carrera marcada por la resiliencia, los himnos y la evolución sonora

Fundados en 1994 por Dave Grohl tras la disolución de Nirvana, Foo Fighters nació casi como un acto de supervivencia emocional: Grohl grabó él solo el debut homónimo Foo Fighters (1995), un disco que rápidamente se convirtió en un fenómeno alternativo. Con la incorporación de músicos como Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins y más tarde Chris Shiflett, la banda consolidó un sonido que combinaba melodías accesibles con una energía punk heredada de la escena de Washington D.C. A lo largo de su carrera han firmado himnos generacionales como “Everlong”, “My Hero”, “Best of You” o “The Pretender”, canciones que han trascendido géneros y épocas. Su discografía, que incluye trabajos tan celebrados como The Colour and the Shape, There Is Nothing Left to Lose, Wasting Light o Concrete and Gold, ha sido reconocida por medios como Rolling Stone y Pitchfork por su capacidad para equilibrar contundencia y sensibilidad melódica.

El impacto de la banda no se limita al estudio. Sus directos son considerados de los más potentes del rock contemporáneo, con conciertos maratonianos que han reforzado su reputación como una de las formaciones más sólidas del circuito internacional. Tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022, muchos dudaron del futuro del grupo, pero Grohl y compañía regresaron con But Here We Are, un álbum profundamente emocional que fue aclamado por su honestidad y su crudeza. Ese disco marcó un punto de inflexión, demostrando que Foo Fighters no solo sobreviven a la adversidad, sino que la transforman en arte. Ahora, con Your Favorite Toy, la banda parece decidida a abrir un nuevo capítulo, más luminoso y enérgico, reafirmando su lugar como una de las fuerzas creativas más persistentes y queridas del rock mundial.

