Se confirma la que será una de las citas musicales más esperadas y espectaculares del próximo año: Foo Fighters en el Wanda Metropolitano de Madrid el 20 de junio de 2022. Una noche histórica, incluida en la gira 26 aniversario de la banda, que contará con Amyl and The Sniffers para su apertura y con Liam Gallagher como artista invitado de lujo. Y no es un concierto cualquiera, ya que supone el primer concierto de estadio anunciado por un grupo internacional en nuestro país desde marzo de 2020.

La venta general de entradas para este show, que costarán desde 50€ (+gastos) hasta 85€ (+gastos), comenzará el miércoles 23 de junio a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Con anterioridad, habrá una preventa para fans que empezará mañana martes 22 de junio a las 09h. Además, las personas registradas en www.livenation.es o que lo hagan en las próximas horas, tendrán también acceso a una preventa que estará disponible desde mañana 22 de junio a las 11h en esta misma web.

Con esta confirmación, Foo Fighters añaden una segunda parada en España dentro de su tour mundial, que se une al concierto ya anunciado para el 16 de junio de 2022 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, del que se agotaron las 20.000 entradas disponibles en un solo día.

Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee cuentan los días para salir de nuevo a la carretera y divertirse con sus fans de todo el mundo. Lo recuerdan continuamente en sus redes sociales, donde van sumando fechas bajo el lema Are you ready?. Y ayer lo dejaron claro en su impresionante reaparición en el Madison Square Garden de Nueva York, el primer concierto al 100% de capacidad celebrado en un recinto de la ciudad desde marzo de 2020.

En esta gira aniversario, Foo Fighters repasarán sus temas más icónicos y presentarán su décimo álbum de estudio, Medicine at Midnight, publicado en febrero de este año. Un éxito mundial que debutó en el número 1 de las listas de ventas de 8 países y donde se incluyen algunos de sus últimos hits, como Shame Shame, Waiting On A War o No Son Of Mine, entre otros. Un disco que ellos mismos describen como el más abierto de su trayectoria y el más bailable, perfecto para volver a demostrar por qué tienen uno de los mejores directos de la historia del rock.

Los encargados de abrir esta noche memorable en el Wanda Metropolitano serán los australianos Amyl and The Sniffers, banda de pub rock y punk rock que ha actuado en los principales festivales internacionales con un primer trabajo homónimo y prepara para septiembre el lanzamiento de su esperado segundo álbum. Después, como invitado especial, tomará el escenario Liam Gallagher, ofreciendo un recorrido único por las canciones más emblemáticas de su carrera.

Tras 10 álbumes de estudio, más de 27 millones de copias vendidas, innumerables e importantes reconocimientos de la industria de la música y cientos de grandes recintos agotados en todo el planeta, Foo Fighters se han consolidado en estos 26 años como uno de los grupos más poderosos del rock.

Are you ready?