Foo Fighters han vuelto a sorprender a sus fans con un lanzamiento que la banda liderada por Dave Grohl publicó el pasado 6 de agosto. Se trata de “Are Playing Where??? Vol. II”, un EP en directo de seis canciones disponible en exclusiva a través de Bandcamp, bajo la modalidad de pago voluntario (“pay what you want”).

La segunda entrega de una serie nacida en las salas pequeñas

“Are Playing Where??? Vol. II” es la continuación de “Are Playing Where??? Vol. I”, el primer volumen que la banda lanzó en octubre de 2025 con grabaciones de su gira de underplays de aquel año — los conciertos sorpresa en salas pequeñas que sirvieron, entre otras cosas, para presentar en directo a Ilan Rubin, el nuevo batería del grupo, procedente de Nine Inch Nails.

Este segundo volumen recoge material grabado en dos citas igual de íntimas: el Irving Plaza de Nueva York (30 de abril) y el Starland Ballroom de Sayreville, Nueva Jersey (2 de mayo), dos conciertos organizados para celebrar el lanzamiento de Your Favorite Toy, su duodécimo álbum de estudio, publicado el 24 de abril vía Roswell Records/RCA. Tal y como ocurrió con el primer volumen, todo lo recaudado se destinará a organizaciones benéficas locales de ambas ciudades.

<a href="https://foofighters.bandcamp.com/album/are-playing-where-vol-ii">Are Playing Where??? Vol. II de Foo Fighters</a>

Tracklist

“Of All People” (En directo desde Starland Ballroom)

“These Days” (En directo desde Irving Plaza)

“Your Favorite Toy” (En directo desde Irving Plaza)

“My Hero” (En directo desde Starland Ballroom)

“Window” (En directo desde Irving Plaza)

“Aurora” (En directo desde Starland Ballroom)

De los clubes al estadio: el contraste que define el año de la banda

El listado mezcla temas nuevos con clásicos: junto a “Of All People” y el tema que da título a Your Favorite Toy, aparecen habituales del repertorio en vivo de la banda como “These Days”, “My Hero” o “Aurora”. El resultado es un documento sonoro que capta a Foo Fighters en un formato muy distinto al que están ofreciendo estos días sobre los escenarios.

Porque el contraste no podría ser mayor: mientras estas grabaciones remiten a salas de apenas mil personas, la banda se encuentra actualmente inmersa en el tramo norteamericano de su gira “Take Cover”, que arrancó esta semana en Toronto y que los llevará a llenar estadios por todo el continente (no olvidemos su reciente paso por Mad Cool Festival). Ese vaivén entre la intimidad de un club y la escala de un estadio ha sido, de hecho, una constante en la vida de la banda desde que Your Favorite Toy salió a la luz: los underplays como estos han funcionado como una suerte de válvula de escape, una manera de tocar canciones nuevas cerca del público antes de llevarlas a los grandes recintos.

▶ “Are Playing Where??? Vol. II” — Foo Fighters | 6 de agosto de 2026 | Autoeditado (Bandcamp)

¿Prefieres a los Foo Fighters en un club de mil personas o en un estadio a reventar?

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