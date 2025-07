Foo Fighters celebran 30 años con el emotivo sencillo “Today’s Song”

Foo Fighters conmemoran el 30° aniversario de su debut homónimo de 1995 con el lanzamiento de Today’s Song, su primer sencillo original desde But Here We Are (2023), disponible desde el 2 de julio de 2025 vía Roswell/RCA Records. Producido por Dave Grohl y Greg Kurstin, el tema inicia con un melancólico órgano y la voz de Grohl, abordando la evolución personal y la resiliencia ante la incertidumbre, antes de estallar en un himno de rock épico con guitarras y batería atronadoras. La portada, diseñada por la hija de Grohl, Harper Grohl, muestra un pájaro blanco en vuelo, simbolizando libertad.

El lanzamiento, acompañado de un video que muestra a la banda en el estudio, sigue a una cover de I Don’t Wanna Hear It de Minor Threat, con instrumentales de 1995 y voces de 2025. Grohl compartió un mensaje emotivo, recordando a Taylor Hawkins, fallecido en 2022, y agradeciendo a exmiembros como William Goldsmith, Franz Stahl y Josh Freese. Foo Fighters, ahora con Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee, se preparan para una gira en 2025, comenzando el 2 de octubre en Yakarta. NME y Billboard destacan la energía optimista de Today’s Song, que marca el inicio de un nuevo capítulo para la banda.

Foo Fighters: Gigantes del rock que transformaron el dolor en himnos

Foo Fighters, fundados en 1995 por Dave Grohl tras la disolución de Nirvana, surgieron como un proyecto catártico que se convirtió en una de las bandas de rock más influyentes del mundo. Su debut homónimo, grabado casi íntegramente por Grohl en seis días, mezcló punk, grunge y pop, con éxitos como This Is a Call y Big Me. Álbumes como The Colour and the Shape (1997), con Nate Mendel y Taylor Hawkins, y There Is Nothing Left to Lose (1999) los consolidaron como líderes del rock alternativo. Con himnos como Everlong y Learn to Fly, la banda conquistó estadios, mientras su energía en vivo, liderada por Grohl, Pat Smear y Chris Shiflett, definió su legado.

Con 11 álbumes de estudio, incluyendo Wasting Light (2011), Concrete and Gold (2017) y But Here We Are (2023), Foo Fighters han vendido más de 30 millones de discos. Su último sencillo, Today’s Song (2025), refleja su resiliencia tras la pérdida de Hawkins en 2022. A pesar de cambios en la formación, como la salida de Josh Freese en 2025, y desafíos personales de Grohl, la banda sigue siendo un pilar del rock, con giras masivas y un sonido que combina intensidad y emoción. Su capacidad para evolucionar, desde el punk hasta baladas épicas, los mantiene como una fuerza imparable.

