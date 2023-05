Foo Fighters comparten el teaser de una nueva canción de su próximo disco «But Here We Are”

Los Foo Fighters no paran de sorprendernos con su música. Después de lanzar el primer sencillo de su próximo álbum, Rescue Me, una canción optimista y vibrante que muestra el espíritu resiliente de la banda, ahora nos traen otro adelanto de lo que será su nuevo trabajo, But Here We Are.

Se trata de una canción sin título oficial que se estrenará el miércoles 17 de mayo y que será el segundo sencillo del disco. La banda ha compartido un fragmento de la canción en sus redes sociales, donde podemos escuchar a Dave Grohl cantar sobre una guitarra acústica: “Me desperté y caminé un millón de millas hoy / He estado buscándote arriba y abajo / Todo este tiempo todavía se siente como ayer / Que caminé un millón de millas contigo”.

La canción tiene un tono emotivo y sentimental, y parece reflejar el proceso de duelo que han atravesado los Foo Fighters tras la muerte de su baterista Taylor Hawkins en 2022. Hawkins falleció en Colombia mientras la banda estaba de gira por Sudamérica a los 50 años.

But Here We Are es el primer álbum de los Foo Fighters desde el fallecimiento de Hawkins y se describe como “el primer capítulo de la nueva vida de la banda” y “una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que [la banda] sufrió durante el último año” como “un testimonio del poder curativo de la música, la amistad y la familia”. El álbum está producido por Greg Kurstin y la propia banda.

Los Foo Fighters tienen previsto iniciar una gira por Norteamérica el 24 de mayo y anunciarán pronto fechas, o al menos así está previsto, en el resto de Europa. Estamos deseando escuchar el álbum completo y verlos en directo. Mientras tanto, os dejamos con el adelanto de la nueva canción: