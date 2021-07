Foo Fighters / Dee Gees comparten videoclip de su versión del “You Should Be Dancing” de los Bee Gees

Desde luego, nadie puede decir que los Foo Fighters no saben cómo divertirse. ¿Que quieres hacer versiones de música disco? Te inventas el sobrenombre de los Dee Gees y te haces tu propia interpretación de You Should Be Dancing, tema original de la banda que les da inspiración para su nuevo apodo, los Bee Gees.

Ya llevan un tiempo pasándoselo bien con la canción inicialmente publicada en el año 1976, pero ahora estrenan un videoclip en directo muy al estilo lumínico y escénico de la época (aunque no se han atrevido a disfrazarse).

No os lo perdáis a continuación y pensad, ¿escucharemos este tema cuando nos visten el próximo verano?