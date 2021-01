Foo Fighters estrenan su nueva canción “No Son of Mine”

Musicalmente, el 2021 pretende empezar con buen pie. Para ello, ayuda el hecho de que grupos como Foo Fighters se hayan decidido a lanzar nueva canción coincidiendo con el primer día del año. Se trata de No Son of Mine, segundo adelanto de su próximo disco Medicine at Midnight, que saldrá a la venta el 5 de febrero, tras compartir Shame Shame el pasado mes de noviembre.

Respecto a esta canción, la banda liderada por Dave Grohl ha afirmado que “es el tipo de canción que reside en todos nosotros y, si tiene sentido en ese momento, la dejamos salir. La letra tiene la intención de dar un toque a la hipocresía de los líderes moralistas, esa gente que es culpable de cometer los delitos contra los que supuestamente están en contra“, afirman.

Por el momento, podemos escucharla a continuación.

FOO FIGHTERS – NO SON OF MINE