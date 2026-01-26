Foo Fighters insinúan un regreso inminente con su nuevo álbum recién terminado

La maquinaria de Foo Fighters no descansa ni cuando están de gira. Durante su concierto en Launceston, Tasmania, dentro del tramo australiano del Take Cover Tour, Dave Grohl soltó una de esas bombas informativas que solo él sabe lanzar con naturalidad: la banda “acabó su nuevo disco el otro día”. La revelación llegó justo antes de tocar Exhausted, rescatada de su debut de 1995, y encendió a un público que ya venía entregado. Según Grohl, el grupo volverá a Australia antes de su próximo cumpleaños, en enero de 2027, y lo harán con “un montón de nuevas canciones” bajo el brazo.

El anuncio llega en un momento especialmente significativo para la banda. Su último álbum, But Here We Are (2023), fue un ejercicio de duelo y reconstrucción tras la muerte del batería Taylor Hawkins y de la madre de Grohl, Virginia. El disco recibió críticas sobresalientes —NME lo calificó con cinco estrellas— y medios como Rolling Stone destacaron su crudeza emocional y su capacidad para convertir la pérdida en un acto de comunión rockera. Desde entonces, el grupo ha mantenido un ritmo frenético: celebraron su 30º aniversario con el single Today’s Song, publicaron Asking For A Friend y lanzaron el directo Are Playing Where??? Vol. I en Bandcamp, un guiño a sus raíces de club.

Mientras tanto, el Take Cover Tour continúa su recorrido internacional, con paradas en México, Europa y Reino Unido, donde ofrecerán dos noches en Anfield. A pesar de la baja temporal de Pat Smear, lesionado en un accidente doméstico, la banda mantiene su energía habitual y suma teloneros de lujo como IDLES, Inhaler, Otoboke Beaver o Royel Otis. Todo apunta a que 2026 será un año de transición hacia una nueva etapa creativa, y el anuncio de Grohl confirma que el motor compositivo del grupo sigue rugiendo con fuerza.

Tres décadas de reinvención constante: la carrera y discografía de Foo Fighters

Foo Fighters es sinónimo de una de las historias de resiliencia más improbables del rock moderno. Lo que comenzó en 1994 como un proyecto casi terapéutico de Dave Grohl tras la muerte de Kurt Cobain se convirtió en una de las bandas más influyentes de su generación. El debut homónimo Foo Fighters (1995), grabado íntegramente por Grohl, ya mostraba una mezcla de melodías luminosas y guitarras musculosas que marcaría su identidad. Con The Colour and the Shape (1997), el grupo consolidó su formación y entregó clásicos como Everlong o My Hero, canciones que aún hoy definen su directo. A partir de ahí, cada disco fue ampliando su rango: There Is Nothing Left to Lose (1999) apostó por un sonido más pulido; One by One (2002) recuperó la intensidad; In Your Honor (2005) exploró su faceta acústica; y Wasting Light (2011), grabado en cinta analógica, se convirtió en uno de sus trabajos más celebrados por crítica y público.

En la última década, la banda ha demostrado una capacidad inusual para mantenerse relevante sin perder su esencia. Sonic Highways (2014) los llevó a grabar en distintas ciudades de Estados Unidos, documentando el proceso en una serie de HBO; Concrete and Gold (2017) añadió capas de producción más ambiciosas; y Medicine at Midnight (2021) coqueteó con ritmos más bailables. Tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022, muchos dudaron de su continuidad, pero But Here We Are (2023) confirmó que el grupo no solo seguía en pie, sino que encontraba en la vulnerabilidad un nuevo impulso creativo. Con un nuevo álbum ya terminado y una gira mundial en marcha, Foo Fighters encaran su cuarta década como una banda que, lejos de vivir de la nostalgia, continúa escribiendo su historia en tiempo real.

