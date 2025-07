Foo Fighters presentan a Ilan Rubin como su nuevo baterista

Foo Fighters tienen nuevo baterista: Ilan Rubin, conocido por su trabajo con Nine Inch Nails, según confirmó The Hollywood Reporter. Este cambio llega dos meses después de que Josh Freese, quien reemplazó a Taylor Hawkins tras su fallecimiento en 2022, anunciara su salida en Instagram, expresando sorpresa y decepción, pero aceptando la decisión de la banda de tomar “un rumbo diferente”. Rubin, que se unió a Nine Inch Nails en 2009 y fue el músico más joven en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2020, aporta experiencia con bandas como Angels & Airwaves y Danny Elfman. De todos modos, no está claro si será miembro permanente o solo para la gira.

En un giro curioso, Freese regresará a Nine Inch Nails, donde tocó entre 2005 y 2008, justo cuando Rubin lo reemplazó. Los fans en X han destacado esta coincidencia, llamándola un “intercambio de bateristas”. Foo Fighters lanzaron recientemente Today’s Song, su primer sencillo desde But Here We Are (2023), celebrando su 30 aniversario. Dave Grohl rindió homenaje a Hawkins y agradeció a Freese por su “magia atronadora”. La banda iniciará su gira en octubre en Yakarta, con fechas en Singapur, Tokio, Osaka y Ciudad de México. Mientras, Nine Inch Nails comienza su gira norteamericana en agosto. Este movimiento promete un nuevo capítulo para Foo Fighters, con Rubin detrás de los tambores.

Foo Fighters: tres décadas de rock y reinvención

Foo Fighters, nacida en 1994 en Seattle, es la creación de Dave Grohl, exbaterista de Nirvana, quien tras la muerte de Kurt Cobain grabó en solitario el debut homónimo Foo Fighters (1995), un disco crudo que mezclaba punk, grunge y melodías pegajosas. Convertida en banda con Nate Mendel, Pat Smear y William Goldsmith, pronto se sumó Taylor Hawkins en 1997, definiendo un sonido potente y emotivo. Con éxitos como Everlong y Learn to Fly, su segundo álbum, The Colour and the Shape (1997), los catapultó al estrellato. A lo largo de tres décadas, han combinado energía en directo con himnos rockeros, ganando 15 premios Grammy y un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021. Su versatilidad y autenticidad los han mantenido como referentes del rock moderno.

La discografía de Foo Fighters abarca 11 álbumes de estudio, desde Foo Fighters hasta But Here We Are (2023), este último un homenaje tras la pérdida de Hawkins. Discos como There Is Nothing Left to Lose (1999), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007) y Wasting Light (2011) destacan por su intensidad y exploración sonora, mientras que Concrete and Gold (2017) y Medicine at Midnight (2021) coquetean con pop y funk. Recientemente, lanzaron el sencillo Today’s Song (2025), celebrando 30 años. Con giras mundiales y una conexión única con sus fans, Foo Fighters siguen siendo un pilar del rock, ahora con Ilan Rubin en la batería, listos para un nuevo capítulo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.