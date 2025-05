Foo Fighters rugirán de vuelta en el GP de Singapur de F1

Tras un breve descanso, Foo Fighters han anunciado su regreso a los escenarios con una actuación estelar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, programada para el sábado 4 de octubre de 2025. Este concierto marca su primera actuación en directo desde agosto de 2024, toda una alegría para sus fans que estaban deseando que llegase este esperado retorno.

Un regreso triunfal en un escenario global

La banda, liderada por Dave Grohl, encabezará la noche del sábado en el Padang Stage, ubicado en la Zona 4 del circuito de Marina Bay. Según Consequence, este será el único concierto confirmado de la banda para 2025 hasta la fecha, lo que lo convierte en un evento de gran relevancia para los seguidores. El festival, conocido por combinar carreras de alta velocidad con actuaciones musicales de primer nivel, también contará con artistas como The Smashing Pumpkins, CL, G-Dragon y Babymetal, pero la presencia de Foo Fighters se destaca como uno de los principales atractivos.

El concierto promete ser una explosión de energía, con un setlist que, aunque no se ha revelado, se espera que incluya clásicos como Everlong, Learn to Fly y Best of You, junto con temas de su más reciente álbum, But Here We Are (2023). Además, muchos fans ya están empezando a ver este evento como un posible preludio a una gira más extensa para celebrar los 30 años de la banda en 2025.

El regreso de Foo Fighters llega tras un período de pausa, motivado por “circunstancias médicas imprevistas” que llevaron a la cancelación de su concierto en el Gran Premio de Abu Dhabi en diciembre de 2024. Aunque no se han proporcionado detalles específicos, el anuncio del GP de Singapur ha disipado las preocupaciones de los fans.

Como destacan diversos medios, el evento no solo atraerá a los amantes de la música, sino también a los fanáticos de la Fórmula 1, gracias a la combinación de carreras y entretenimiento de alto calibre. Las entradas para el Gran Premio, que incluyen acceso al concierto, ya están disponibles a través del sitio oficial de la carrera.

Foo Fighters: tres décadas de rock imparable

Desde su formación en 1994, Foo Fighters han forjado un legado como una de las bandas de rock más influyentes del mundo. Fundada por Dave Grohl tras la disolución de Nirvana, la banda ha evolucionado de un proyecto personal a un fenómeno global, con una discografía que combina potencia, emoción y versatilidad.

Tras la trágica muerte de Kurt Cobain, Dave Grohl canalizó su creatividad en Foo Fighters (1995), un álbum debut grabado casi en su totalidad por él mismo. Canciones como This Is a Call y Big Me marcaron el inicio de una carrera que pronto se expandió con la incorporación de músicos como Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett, y más tarde Pat Smear y Rami Jaffee. Su segundo disco, The Colour and the Shape (1997), con himnos como Everlong y My Hero, los catapultó a la fama mundial.

A lo largo de 11 álbumes de estudio, Foo Fighters han explorado desde el post-grunge hasta el hard rock y el rock alternativo. Discos como There Is Nothing Left to Lose (1999), con Learn to Fly, y Wasting Light (2011), grabado en el garaje de Grohl, destacan por su autenticidad. Su trabajo más reciente, But Here We Are (2023), es un testimonio de su resiliencia tras la pérdida de Taylor Hawkins en 2022, con temas como Rescued que reflejan dolor y esperanza.

Con múltiples premios Grammy y una reputación por sus enérgicas actuaciones en directo, Foo Fighters han inspirado a generaciones de músicos y fans. Su capacidad para mantenerse relevantes, incluso frente a tragedias personales, los ha consolidado como un pilar del rock moderno. El anuncio de su show en el Singapore Grand Prix 2025 refuerza su compromiso con ofrecer experiencias memorables.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.