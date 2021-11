Foo Fighters se pasan al cine de terror cómico con «STUDIO 666»

Artista

Foo Fighters

¿Por qué son noticia?

Open Road Films ha adquirido los derechos mundiales de la comedia de terror STUDIO 666, protagonizada por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee. El reparto de estrellas también incluye a Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega y Jeff Garlin.

La película, dirigida por BJ McDonnell, se estrenará en más de 2.000 salas de cine de Estados Unidos el 25 de febrero de 2022. La fecha de estreno internacional de la película se anunciará próximamente.

Sobre la película

En STUDIO 666, la legendaria banda de rock Foo Fighters se traslada a una mansión de Encino impregnada de la espeluznante historia del rock and roll para grabar su esperado décimo álbum. Una vez en la casa, Dave Grohl se enfrenta a fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto la finalización del álbum como la vida de la banda.



«Después de décadas de ridículos vídeos musicales y numerosos documentales musicales, por fin ha llegado el momento de pasar al siguiente nivel… Una película de comedia de terror de larga duración», dijo Dave Grohl. «Como la mayoría de las cosas de Foo, STUDIO 666 comenzó con una idea descabellada que floreció en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Filmada en la misma casa donde grabamos nuestro último álbum «Medicine at Midnight» queríamos recuperar la magia clásica que tenían todas nuestras películas de rock and roll favoritas, pero con un giro: un gore divertidísimo. Y ahora, con la ayuda de Tom Ortenberg y el equipo de Open Road Films, por fin podemos desvelar nuestro secreto mejor guardado durante dos años. Prepárate para reír, gritar y hacer ruido con tus palomitas».



Basada en una historia de Dave Grohl y un guión de Jeff Buhler y Rebecca Hughes, STUDIO 666 está producida por Roswell Films y Therapy Studios, John Ramsay & James A. Rota. Los productores ejecutivos son John Silva, Kristen Welsh, John Cutcliffe, Gaby Skolnek, Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, James Masciello, Matthew Sidari, Mitchell Zhang y Tom Ortenberg.



Para más información, visite studio666movie.com

Sobre Foo Fighters

Liderados por Dave Grohl, el baterista de Nirvana, Foo Fighters fue una de las pocas bandas que logró sobreponerse a la implosión del rock alternativo de los noventa. Contra todo pronóstico el grupo continuó acumulando éxitos y llenando estadios hasta bien entrada la segunda década del nuevo milenio, gracias a una propuesta en la conviven tanto el rock clásico de los setenta como el moderno contrapunto entre furia y melodía de bandas como Nirvana o Pixies. A partir de su debut en 1995, Grohl y sus Foo Fighters han ido construyendo una discografía tan entretenida como consistente, con puntos altos como In Your Honor (2005) o Wasting Light (2011). Concrete & Gold, el décimo álbum del grupo, apareció en 2017.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

