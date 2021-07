Foo Fighters tienen nuevo álbum “Hail Satin”, donde se convierten en los Dee Gees

El proyecto paralelo de Foo Fighters, los Dee Gees, han lanzado un nuevo disco bajo el título Hail Satin en el que incluyen versiones de los Bee Gees y partes del directo de Medicine at Midnight.

El pasado mes de febrero ya pudimos disfrutar de un adelanto con la cover de You Should Be Dancing de los Bee Gees. Fue Dave Grohl, el líder de la banda, quien explicó por qué hicieron una versión de esta canción. “Alguien dijo: ‘Oye, ¿has visto ese documental de los Bee Gees? Y yo era la última persona del mundo, la única que no lo había visto. Así que dije: ‘¿Por qué no hacemos una canción de los Bee Gees? Y alguien dijo: “Vale… ¿cómo quieres hacerlo? Y yo dije: ‘Bueno, hagámosla como los Bee Gees. Empezamos a grabar la pista instrumental, y luego pensé: ‘Vale, pues voy a salir a cantarla…’ y déjame decirte: Nunca, nunca en mi vida he cantado así, ¡pero fue la canción más fácil que he cantado en toda mi vida!”

En este nuevo disco encontramos cuatro versiones de los Bee Gees, una cover de Shadow Dancing de Andy Gibb y otras cinco canciones en directo de último disco de Foo Fighters, Medicine at Midnight, de 2020.

Ya lo podéis escuchar en todas las plataformas digitales:

El mes pasado, el grupo de rock tocó en el Madison Square Garden de Nueva York celebrando la vuelta de la música en directo en la ciudad. Con todas las entradas agotadas. Por otro lado, también han confirmado su participación en el Lollapalooza de Chicago a finales de este mismo mes. También actuarán en el festival Boston Calling de 2022.

La semana pasada, la banda se vio obligada a posponer un concierto en el Forum de Los Ángeles tras confirmarse un caso de COVID-19 dentro de la organización de Foo Fighters.