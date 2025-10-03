Foo Fighters vuelven a sudar en clubes con un álbum en directo crudo y benéfico

Foo Fighters han sorprendido a sus fans con el lanzamiento de Are Playing Where??? Vol. 1, un EP en directo que captura la energía visceral de sus recientes conciertos en pequeños locales de Estados Unidos. Disponible exclusivamente en Bandcamp desde el 3 de octubre, el álbum incluye seis temas grabados en San Luis Obispo, Santa Ana, Washington D.C. y New Haven, en lo que fueron sus primeros conciertos en más de un año.

El repertorio del EP es un guiño a sus raíces: cinco canciones del debut Foo Fighters (1995) —Alone + Easy Target, Exhausted, Wattershed, Weenie Beenie y la rara Winnebago— junto a una versión en vivo de White Limo, extraída de Wasting Light (2011). La banda, ahora con Ilan Rubin (ex-Nine Inch Nails) a la batería tras la salida de Josh Freese, ha optado por un formato “paga lo que quieras”, destinando todos los beneficios a organizaciones locales contra la inseguridad alimentaria.

Este lanzamiento no solo celebra el 30º aniversario de la banda, sino que también marca una nueva etapa tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022. El EP llega tras el álbum But Here We Are (2023), el primero sin Hawkins, y tras el estreno del tema Today’s Song, que sirvió como homenaje a todos los miembros pasados del grupo. Además, Dave Grohl y compañía han insinuado que hay más música en camino, con publicaciones crípticas en redes y un vídeo generado por IA que promete “los mejores conciertos desde el corazón”.

Este EP no es solo una colección de grabaciones en vivo: es una declaración de principios. Foo Fighters siguen apostando por el contacto directo con sus seguidores, por la espontaneidad y por el compromiso social. Y lo hacen con la misma intensidad que los convirtió en leyenda.

<a href="https://foofighters.bandcamp.com/album/are-playing-where-vol-i">Are Playing Where??? Vol. I de Foo Fighters</a>

Tres décadas de ruido, sudor y himnos: el legado de Foo Fighters

Desde su fundación en 1994 por Dave Grohl, tras la disolución de Nirvana, Foo Fighters han construido una de las carreras más sólidas del rock alternativo. Su debut homónimo, grabado íntegramente por Grohl, marcó el inicio de una discografía que ha sabido combinar potencia guitarrera con melodías accesibles. A lo largo de once álbumes de estudio, la banda ha evolucionado sin perder su esencia, desde el sonido crudo de The Colour and the Shape (1997) —con himnos como Everlong y My Hero— hasta la producción más pulida de Concrete and Gold (2017), donde colaboraron con artistas como Justin Timberlake y Shawn Stockman.

El fallecimiento de Taylor Hawkins en 2022 supuso un punto de inflexión emocional y artístico. Su último disco, But Here We Are (2023), es una obra marcada por el duelo, con letras introspectivas y una producción que recupera la crudeza de sus primeros trabajos. La incorporación de Josh Freese como batería de gira, y posteriormente de Ilan Rubin, ha permitido a la banda seguir adelante sin perder fuerza en directo. Además, su compromiso con causas sociales —como demuestra el EP Are Playing Where??? Vol. 1— refuerza su imagen como grupo cercano y auténtico.

Con más de 30 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, Foo Fighters no solo han sobrevivido a las modas, sino que han sabido adaptarse sin traicionar su identidad. Su capacidad para llenar estadios y, al mismo tiempo, tocar en clubes diminutos, es prueba de una conexión genuina con su público. Y si algo demuestra este nuevo EP, es que el rock, cuando se toca con pasión y propósito, sigue siendo una fuerza imparable.

