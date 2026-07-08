The Rolling Stones aterrizan en Madrid, aunque solo sea de forma simbólica. Coincidiendo con la salida de Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio, la banda británica ha organizado «Foreign Tongues Bar», un espacio efímero que abrirá sus puertas los días 10 y 11 de julio para sumergir a los fans madrileños en el universo del disco.

Dónde y cuándo: todos los detalles del pop-up

El escenario elegido es el UMusic Piano Bar Casa Chicote, ubicado dentro del UMusic Hotel Madrid (Calle de la Paz, 11, Centro, 28012 Madrid). El espacio abrirá ambos días en horario de 17:00 a 22:00 horas y se transformará por completo con la estética de Foreign Tongues, convirtiéndose en punto de encuentro para los seguidores de la banda.

Durante la visita, los asistentes podrán descubrir la nueva colección oficial de merchandising, curiosear entre una selección de vinilos y disfrutar de un ambiente diseñado en torno al imaginario de The Rolling Stones.

Una edición exclusiva solo por 48 horas

El gran reclamo del pop-up es la posibilidad de adquirir, solo durante esos dos días, una edición exclusiva de «Foreign Tongues» en vinilo que después únicamente estará disponible en las tiendas oficiales de la banda. Se trata de un formato limitado que llega por primera vez a Madrid, pensado para coleccionistas que quieran hacerse con una pieza especial antes de que desaparezca del circuito habitual.

De Dartford a «Foreign Tongues»: más de sesenta años sin bajarse del escenario

Formados en Londres en 1962 por Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones, The Rolling Stones se convirtieron en una de las bandas definitorias del rock, con hitos como «Exile on Main St.» (1972) o «Some Girls» (1978) y una carrera de giras que sigue llenando estadios seis décadas después. Ese recorrido llega ahora a Foreign Tongues, el vigésimo quinto álbum de estudio de la banda, a la venta el 10 de julio de 2026. El disco aterriza menos de tres años después de Hackney Diamonds, el trabajo que les devolvió a lo más alto de las listas mundiales y les valió un Grammy tras casi dos décadas sin material propio.

Producido por Andrew Watt (responsable también de los últimos discos de Ozzy Osbourne y Miley Cyrus), «Foreign Tongues» reúne 14 canciones y colaboraciones de peso como Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith, además de incorporar la última grabación realizada junto al batería Charlie Watts antes de su fallecimiento. El álbum se adelantó con los sencillos «In the Stars», «Rough and Twisted» y «Jealous Lover».

▶ «Foreign Tongues» — The Rolling Stones | 10 de julio de 2026 | Universal Music

¿Te acercarás a «Foreign Tongues Bar» a por tu vinilo exclusivo, o prefieres esperar a escuchar el disco entero antes de decidirte? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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