Four Tet anuncia su nuevo álbum «Three» con el tema «Daydream Repeat»

El productor británico Four Tet ha revelado los detalles de su próximo álbum Three, que saldrá a la venta el 15 de marzo a través de su propio sello, Text Records. El disco contendrá ocho canciones, entre las que se encuentran los sencillos previos Loved y Three Drums, que ya habían anticipado el sonido electrónico y experimental del artista.

Four Tet, cuyo nombre real es Kieran Hebden, ha compartido también un nuevo adelanto del álbum, la canción Daydream Repeat, que combina un ritmo acelerado con una melodía de piano etérea que va cobrando protagonismo. El tema ya está disponible en las plataformas digitales y se puede escuchar al comienzo de esta noticia.

El álbum Three será el primer trabajo de larga duración de Four Tet en casi cuatro años, después de los discos que publicó en 2020: Sixteen Oceans, 871 y Parallel.

Os dejamos con el tracklist:

1. ‘Loved’

2. ‘Gliding Through Everything’

3. ‘Storm Crystals’

4. ‘Daydream Repeat’

5. ‘Skater’

6. ’31 Bloom’

7. ‘So Blue’

8. ‘Three Drums’