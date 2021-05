Fousheé versiona “Enjoy The Silence” y anuncia álbum debut, “Time Machine”.

La cantante y también compositora estadounidense Fousheé ha versionado la canción Enjoy The Silence de Depeche Mode, un tema que ha sido grabado para la nueva campaña de verano de la firma sueca H&M con el lema Find The Strength In Silence y que también anuncia su álbum debut, Time Machine.

De la red social “Tik-Tok” a la fama

Aunque ha sido participante en La Voz USA, no fue lo que llevó a la fama a la cantante Fousheé. Su trampolín fue la red social Tik-Tok, la cuál hizo popular su canción Deep End de tal forma que la lanzó a la cima de la listas de éxitos de todo el planeta.

Fousheé nació en el barrio neoyorquino de Harlem en el año 1989. Su amor por la música lo heredó de su madre, que era batería de un grupo reggae en Jamaica. En Harlem, formaba parte de la “banda residente” en Café Wha?, lugar donde se descubrió a Jimi Hendrix. El registro de Fousheé es potente, nítido y con sonidos rasgados que salen de su garganta de forma natural. Los graves los recibimos con una voz ya conocida, que nos hace aflorar, en nuestra mente, el nombre de Macy Gray. Y eso no es baladí. Su música se entremezcla entre el soul, funk o R&B, entre otros estilos, pero con su toque personal difuminando los sonidos y aportando toques lo-fi a su repertorio.

Time Machine, debut plagado de emociones

Antes de llegar a este álbum debut, Time Machine, y que verá la luz el 4 de junio de este 2021, la artista de ascendencia jamaicana y congoleña ha ido lanzando una serie de singles, algunos con colaboradores de peso en el panorama del R&B norteamericano. En 2019 se estrenó con el single Stay Home y Oxygen X Late Night, para seguir en 2020 con siete sencillos, siendo Deep End la canción que la ha lanzado a la fama. Este 2021 ya lleva tres sencillos, Sing About Love, Gold Fronts junto a Lil Wayne, y el último lanzamiento Enjoy The Silence.

En este último corto Fousheé versiona Enjoy The Silence, de Depeche Mode, para anunciar su álbum debut Time Machine; y además, la acompaña con un video en el que se ve a la artista en diferentes lugares, al atardecer, al amanecer… durante la noche; el fuego tiene un papel protagonista en el fim, que también incorpora comportamientos un tanto oscuros por parte de la artista.

Lo que nos falta por saber es si estos singles serán incorporados al nuevo álbum de la artista, pero ella lo describe como “un viaje en el tiempo a través de los recuerdos, pensamientos, emociones, experiencias y lo que ve para el futuro“.

El 4 de Junio saldremos de dudas, mientras disfruta con la versión de Enjoy The Silence aquí debajo.