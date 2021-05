Foxing confirman su nuevo disco con el single “Where The Lightning Strikes Twice”

Foxing han confirmado que su nuevo disco Draw Down The Moon saldrá a la venta el próximo 6 de agosto a través de su propio sello Grand Paradise.

Hasta entonces, podemos ir escuchando los primeros adelantos este disco, como este recién estrenado Where The Lightning Strikes Twice que han estrenado hace tan solo unos días.

Esta canción, al igual que el resto de temas del disco, trata sobre “la idea de tu significado dentro del cosmos“. Según el líder del grupo Conor Murphy, las canciones hablan de “la forma en que te sientes como una pequeña partícula en el gran esquema del universo es un sentimiento que todos tienen. Puedes perderte pensando en lo pequeño que eres. Draw Down the Moon explora cómo nuestras conexiones con personas, lugares e ideas son lo que nos une al universo y la realidad“.

Por el momento, disfrutemos ya de este tema mientras esperamos al 6 de agosto para escuchar el sucesor de Nearer My God, su anterior trabajo publicado en 2018.