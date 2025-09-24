Foxing se despide sin fecha de regreso: “Nuestro sentido del yo sin la banda se ha erosionado”

La banda estadounidense Foxing, referente del emo alternativo desde su formación en 2011, ha anunciado una pausa indefinida en su carrera. El comunicado, publicado a través de Patreon y difundido en Reddit, marca el cierre de una etapa de 14 años de actividad y 12 años de giras ininterrumpidas.

El grupo, liderado por Conor Murphy (voz), junto a Eric Hudson (guitarra), Jon Hellwig (batería) y Brett Torrence (bajo), explicó que la decisión responde a una pérdida de identidad personal fuera del proyecto musical: “Nuestro sentido del yo sin la banda se ha erosionado”, afirman. La pausa incluye la suspensión de conciertos, composición y cualquier actividad relacionada con Foxing.

Antes de retirarse, el cuarteto ofrecerá dos últimos conciertos en Chicago y St. Louis, aunque las fechas aún no han sido confirmadas. En su mensaje, agradecen a los fans por el apoyo incondicional y dejan abierta la posibilidad de volver “si sentimos que aún tenemos algo que ofrecer”.

La trayectoria de Foxing comenzó con el álbum The Albatross en 2013, seguido por trabajos como Dealer (2015), Nearer My God (2018), Draw Down the Moon (2021) y su más reciente disco homónimo Foxing, lanzado en septiembre de 2024. Su sonido ha evolucionado desde el emo introspectivo hacia una propuesta más ambiciosa y experimental, consolidándose como una banda de culto dentro del circuito indie.

La noticia llega tras su participación como teloneros en la gira norteamericana de Taking Back Sunday y Coheed and Cambria, cerrando así un capítulo que marcó a toda una generación de oyentes emocionales y exigentes.

De la introspección al culto indie: el viaje sonoro de Foxing

Desde su irrupción en la escena de St. Louis en 2011, Foxing se consolidó como una de las bandas más innovadoras del emo contemporáneo. Su debut con The Albatross (2013) marcó un inicio cargado de melancolía y sensibilidad instrumental, que pronto evolucionó hacia terrenos más ambiciosos. Con Dealer (2015), el grupo amplió su paleta sonora con arreglos más sofisticados y letras introspectivas, mientras que Nearer My God (2018) los llevó a explorar una estética más electrónica y conceptual, ganándose elogios por su audacia creativa.

En Draw Down the Moon (2021), Foxing reafirmó su capacidad para reinventarse sin perder su esencia emocional, combinando pop alternativo, sintetizadores y una narrativa cósmica. Su último trabajo, Foxing (2024), cerró el círculo con una propuesta madura y cohesionada, justo antes de anunciar su pausa indefinida. A lo largo de cinco álbumes, la banda liderada por Conor Murphy dejó una huella profunda en el circuito indie, destacando por su evolución constante, su honestidad lírica y su habilidad para conectar con una audiencia que creció junto a ellos.

