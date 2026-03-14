Foy Vance convierte el duelo en arte con «The Wake», un álbum que cierra un viaje creativo de 26 años

Foy Vance vuelve con The Wake, un disco que no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que cierra un ciclo vital y artístico que comenzó en 1999, cuando perdió a su padre. Aquel golpe emocional se convirtió en una brújula que lo llevó a proponerse grabar siete álbumes atravesados por esa ausencia. Ahora, 26 años después, ese arco llega a su fin con un trabajo que mezcla folk, soul y blues sureño con una honestidad que desarma. El cantautor, ganador de un Emmy por su trabajo en Ted Lasso, ha construido aquí un álbum que respira duelo, pero también una forma luminosa de seguir adelante.

Producido por Ethan Johns, conocido por colaborar con Paul McCartney y Ray LaMontagne, The Wake reúne 13 canciones donde la voz rasgada de Vance se convierte en un instrumento emocional más. El título juega con la doble idea de “velatorio” y “estela”, y el disco se mueve precisamente entre esos dos polos: la despedida y la huella que queda. Vance ha acompañado el lanzamiento con una serie de obras visuales creadas por él mismo —desde la portada hasta los visualizers— y con una colección de Homemade Films que amplían el universo del álbum, incluido el vídeo de “We Almost Made It”.

Para celebrar la publicación, el músico ha iniciado una gira íntima por Reino Unido e Irlanda, con paradas especiales en tiendas de discos y un concierto con entradas agotadas en The Blue Room de Nashville. Este mes actuará en el Grand Ole Opry y en Vinyl Tap, antes de viajar a Nueva York y Los Ángeles. Después regresará a Londres para una actuación en Rough Trade East. Su directo, siempre cargado de emoción y cercanía, encaja a la perfección con un álbum que parece escrito desde la herida, pero también desde la necesidad de compartirla.

The Wake se suma a una discografía que ha ido creciendo con coherencia y profundidad: desde Hope (2007) hasta Signs of Life (2021), pasando por The Wild Swan —producido ejecutivamente por Elton John— y From Muscle Shoals, grabado en los míticos FAME Studios. Su mezcla de americana, folk y soul ha recibido elogios de medios como Rolling Stone, NPR o Billboard, y la admiración de artistas como Ed Sheeran, Bonnie Raitt, Kacey Musgraves y el propio Elton John. Con The Wake, Vance no solo entrega uno de sus trabajos más personales: también reafirma su lugar como uno de los narradores más sensibles y consistentes de su generación.

Foy Vance, un contador de historias que convirtió la vulnerabilidad en una carrera sólida y profundamente humana

A lo largo de más de dos décadas, Foy Vance ha construido una trayectoria marcada por la emoción cruda, la narrativa íntima y una voz capaz de atravesar géneros. Su debut Hope lo situó como una de las figuras más prometedoras del folk contemporáneo, y con The Wild Swan dio un salto internacional gracias al apoyo de Elton John. From Muscle Shoals profundizó en su conexión con la tradición americana, mientras que Signs of Life exploró la resiliencia tras momentos personales difíciles. Además de su faceta musical, ha destacado como compositor para cine y televisión, ganando un Emmy por su trabajo en Ted Lasso. Con The Wake, cierra un ciclo creativo de siete discos que funcionan como capítulos de una misma historia: la de un artista que ha sabido transformar el dolor en belleza y la memoria en canción.

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