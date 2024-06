Françoise Hardy: La musa del pop francés nos dice adiós

La icónica cantante y actriz francesa Françoise Hardy ha fallecido a los 80 años, dejando un legado de música, moda y arte en la memoria de varias generaciones. Conocida por su voz melancólica y letras existenciales, Hardy se convirtió en una de las artistas más celebradas de Francia de las últimas décadas.

Su carrera despegó con el éxito de 1962 Tous les garçons et les filles, que conquistó las listas de éxitos en Francia y otros países. Su talento no se limitó al francés; también interpretó canciones en inglés, alemán e italiano, logrando un gran éxito en inglés en 1968 con It Hurts to Say Goodbye.

Pero no solamente destacó en su país, sino que con el tiempo logró tener una influencia global. Por ejemplo, Bob Dylan, admirador de su trabajo, le dedicó un poema en la contraportada de su álbum Another Side of Bob Dylan. Asimismo, la habilidad de Hardy para evocar el romanticismo existencial en su música la llevó a ser nombrada una de las 200 mejores cantantes de todos los tiempos.

Además de su carrera musical, Hardy también brilló en la actuación y el modelaje, participando en películas como What’s New Pussycat? y Grand Prix. Su estilo y belleza la convirtieron en musa de diseñadores como Yves Saint Laurent y Paco Rabanne.

A pesar de su lucha contra el cáncer linfático y laríngeo, Hardy mantuvo una actitud positiva hacia la vida y la muerte, explorando estos temas en su música con gracia y profundidad. Descanse en paz.