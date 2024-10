Frank Carter And The Rattlesnakes vuelven a España el próximo mes de noviembre

La banda británica, Frank Carter And The Rattlesnakes, formada en 2015, comenzó su gira europea, Sticky Tour, hace unos días. Esta pasará por varias ciudades españolas el próximo mes de noviembre. Actuarán el 7 en la Razzmatazz 2 de Barcelona; el 8 en la Santana 27 de Bilbao; el 9 en la Pelícano en A Coruña ;y finalizarán, el 11 en la Sala Mon Live de Madrid.

Pero no estarán solos, ya que los acompañan unos invitados de lujo: Kid Kapichi. Los de Hastings se encuentran presentado su último disco, There Goes The Neighbourhood, que salió a la luz el pasado mes de marzo.

Hace unos días, Frank Carter And The Rattlesnakes, comunicaron a través de sus redes que emprenderían caminos separados tras esta gira.

Por lo que si os queréis perder uno de los directos más aclamados del mundo, podéis adquirir las entradas en la página oficial del Resurrection Fest.